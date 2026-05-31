Un Belge hospitalisé à Rio avec des symptômes d'Ebola après un voyage en Ouganda

Un citoyen belge récemment rentré d'Ouganda a été admis en isolement à l'Institut national des maladies infectieuses de Rio de Janeiro. Bien que le paludisme ait été diagnostiqué, les tests Ebola sont en cours. Les autorités brésiliennes lancent un appel aux contacts et rappellent les mesures de prévention.

Un ressortissant belge a été hospitalisé dans un établissement spécialisé de Rio de Janeiro après avoir présenté des symptômes compatibles avec le virus Ebola . L'homme, récemment arrivé d' Ouganda où une épidémie est en cours, a immédiatement été placé en isolement conformément aux protocoles de sécurité.

Selon les autorités sanitaires brésiliennes, il souffre de paludisme, mais les tests de dépistage de l'Ebola sont toujours en attente. Tant que les résultats ne sont pas connus, le patient doit rester isolé. Le ministère de la Santé de l'État de Rio de Janeiro suit l'affaire et une enquête a été ouverte pour identifier les personnes ayant été en contact avec le patient depuis son arrivée au Brésil.

Celles-ci sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes comme une forte fièvre, des maux de tête ou des douleurs articulaires. Le virus Ebola, rare mais mortel, se transmet par contact direct avec les fluides corporels. Si le diagnostic se confirmait, ce serait le premier cas recensé à Rio de Janeiro. Cette situation souligne l'importance des mesures de surveillance aux points d'entrée internationaux, particulièrement desde voyageurs en provenance de zones affectées.

Les autorités rappellent que le paludisme, tout comme l'Ebola, est une maladie grave nécessitant une prise en charge rapide. La vigilance reste de mise face à des symptômes pouvant évoquer plusieurs pathologies infectieuses





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