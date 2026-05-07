Un biopic monumental pour Johnny Hallyday : casting et secrets de tournage

Plongez dans les coulisses du futur film sur Johnny Hallyday, avec Benjamin Voisin et Laura Smet, retraçant trois décennies de légende.

Le cinéma français s'apprête à vivre un événement d'une ampleur rare avec la mise en œuvre du biopic consacré à l'idole des jeunes, Johnny Hallyday .

Ce projet, porté par la vision du réalisateur Cédric Jimenez, ne se contente pas d'être une simple rétrospective biographique, mais s'annonce comme une fresque épique retraçant l'ascension et les tourments d'un homme qui a marqué des générations entières. Avec un budget colossal estimé à quarante-cinq millions d'euros, le film ambitionne de restituer avec une précision quasi chirurgicale l'aura magnétique du Taulier.

Le tournage, dont le coup d'envoi est prévu pour le premier juin, mobilise des moyens techniques et artistiques impressionnants pour recréer l'atmosphère électrique des concerts et l'intimité des coulisses. Au cœur de ce dispositif, Benjamin Voisin a été choisi pour incarner le rockeur. À vingt-neuf ans, cet acteur talentueux, déjà remarqué pour son rôle dans Illusions perdues, relève un défi herculéen. Après le retrait inattendu de Raphaël Quenard, Voisin a plongé dans un travail de préparation intensif.

Loin de vouloir tomber dans la caricature ou l'imitation pure, il s'efforce d'explorer la vérité psychologique de l'artiste, travaillant sans relâche sur sa voix rauque et sa gestuelle iconique pour offrir une performance nuancée et humaine. L'un des choix de casting les plus poignants et symboliques demeure sans doute celui de Laura Smet. La fille de l'artiste accepte d'interpréter Huguette Clerc, sa propre grand-mère paternelle. Ce choix narrativement puissant souligne la complexité des liens familiaux qui ont forgé l'homme.

Huguette Clerc, figure tragique et discrète, a été marquée par l'abandon et a vu son fils grandir loin d'elle, élevé principalement par sa tante Hélène. Pendant des décennies, un silence pesant et des relations distantes ont séparé la mère et le fils, créant une blessure originelle que Johnny a portée tout au long de sa vie. Ce n'est qu'à l'aube des années mille neuf cent quatre-vingt-dix que le chanteur a cherché à panser ces plaies, se rapprochant d'elle à Marnes-la-Coquette.

En incarnant cette femme dont elle partage le sang, Laura Smet apporte une dimension émotionnelle unique au film, transformant une simple reconstitution historique en un acte de transmission et de mémoire familiale. Le film s'entoure également d'un casting féminin d'exception pour illustrer les passions et les amours qui ont jalonné la vie du rockeur.

Noée Abita, dont le talent a été salué par un César, prêtera ses traits à Sylvie Vartan, la partenaire mythique des débuts, symbolisant l'explosion du phénomène Johnny dans les années soixante. De même, Nina Meurisse incarnera Nathalie Baye, figure centrale de sa renaissance artistique dans les années quatre-vingt. Pour explorer la période plus tourmentée et passionnelle des années soixante-dix, Marie Colomb jouera le rôle de la chanteuse québécoise Nanette Workman, avec qui Johnny a vécu une idylle intense.

Cette distribution permet de dresser un portrait complet de l'homme à travers le regard de celles qui l'ont aimé et accompagné. À ces figures féminines s'ajoute William Lebghil, qui interprétera Michel Berger, le compositeur visionnaire derrière l'album Rock'n'Roll Attitude, œuvre charnière qui a permis au chanteur de se réinventer et de reconquérir son public. Sur le plan narratif, le scénario se structure autour de trois décennies fondamentales.

Le récit s'ouvre sur l'effervescence des années soixante, période où Johnny devient une véritable idole, déclenchant des hystéries collectives sans précédent. Le film explore ensuite les années soixante-dix, marquées par des recherches musicales et des passions dévorantes, notamment avec Nanette Workman.

Enfin, le long-métrage s'attarde sur les années quatre-vingt, une ère de renaissance où l'artiste affine son style et entame sa relation avec Nathalie Baye. Il est intéressant de noter que le récit se concentre sur la période précédant l'entrée de Laeticia Hallyday dans sa vie, laissant planer un mystère sur la présence éventuelle de l'actuelle veuve à l'écran. Cette approche chronologique permet de se concentrer sur la construction de la légende avant son apothéose finale.

En somme, ce biopic se veut être un hommage vibrant et sincère, conçu avant tout pour les fans et les passionnés de musique. Le producteur Hugo Sélignac a insisté sur la volonté de créer une œuvre qui respecte l'héritage de l'artiste tout en proposant une vision cinématographique moderne. Entre ambition budgétaire et rigueur artistique, le projet s'annonce comme l'un des piliers du cinéma français pour les années à venir.

La sortie, prévue pour le premier semestre deux mille vingt-sept, suscite déjà une attente immense, promettant de replonger le public dans l'univers fascinant et contrasté de celui qui restera à jamais le Taulier du rock français





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