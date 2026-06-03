Un bolide exceptionnel observé au-dessus de Chimay : les scientifiques enquêtent

Un bolide d'une brillance exceptionnelle a illuminé le ciel de Chimay. Les astrophysiciens tentent de déterminer si des fragments ont atteint le sol.

Le spectacle observé à Chimay correspond à ce que les scientifiques appellent un bolide, ou "fireball" en anglais. C'est relativement rare d'en voir d'aussi brillants.

On pourra l'appeler météorite que si on récupère un caillou au sol, parce que dans l'espace il n'y a pas d'air, pas d'atmosphère. Lorsque ces fragments rocheux pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils chauffent intensément, se fragmentent et explosent, créant ces traînées lumineuses visibles depuis le sol. Les observations indiquent que le bolide a principalement traversé la région de Bourgogne en France, explique l'astrophysicien.

Des caméras de surveillance installées en collaboration avec l'Observatoire royal de Belgique permettent normalement de trianguler ces phénomènes pour localiser d'éventuels fragments. Cependant, aucun témoignage de chute de météorites au sol n'a encore été rapporté pour cet événement. La question de savoir si des fragments ont atteint le sol reste ouverte, souligne Emmanuel Jehin. Les météorites tombent généralement dans des champs et sont constituées de quelques fragments seulement, rendant leur découverte particulièrement ardue.

Contrairement aux étoiles filantes classiques, visibles chaque nuit et constituées de particules de la taille de grains de sable, ce bolide était probablement un rocher d'environ 20 centimètres. La différence se situe également dans l'altitude d'explosion : les étoiles filantes ordinaires se consument vers 90 kilomètres d'altitude, tandis que ce type de bolide explose plus bas, vers 50 kilomètres, et peut effectivement donner naissance à des fragments atteignant le sol.

Cet événement rare a suscité l'intérêt de nombreux astronomes amateurs et professionnels. Les caméras de surveillance en réseau, comme celles du projet FRIPON, sont essentielles pour détecter ces bolides et orienter les recherches. En Belgique, l'Observatoire royal coordonne les observations. Pour l'instant, aucune chute n'a été confirmée, mais les experts restent vigilants.

Si vous avez observé le phénomène ou trouvé une pierre suspecte, il est recommandé de contacter les scientifiques. Les météorites sont des témoins précieux de la formation du système solaire, et chaque découverte permet d'en apprendre davantage sur notre cosmos. En attendant, le ciel continue de nous offrir des spectacles fascinants. Les nuits claires sont propices à l'observation des étoiles filantes, mais des bolides aussi brillants restent exceptionnels.

La prochaine fois que vous verrez une traînée lumineuse, souvenez-vous qu'il s'agit peut-être d'un visiteur venu de l'espace, et que la science est à l'affût pour percer ses secrets





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