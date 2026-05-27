Un buffle albinos surnommé Donald Trump a été sauvé in extremis du sacrifice de l'Aïd au Bangladesh grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux.

Un buffle albinos surnommé Donald Trump au Bangladesh a été sauvé in extremis du sacrifice de l' Aïd grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux et transféré au zoo national.

L'animal, devenu une véritable curiosité en ligne, sera placé en quarantaine et pris en charge par les autorités. Sa célébrité sur les réseaux a valu au buffle bangladais surnommé Donald Trump d'échapper au sacrifice de l'Aïd et de rejoindre par la grande porte le zoo national.

Le taureau de 700 kg, un rare buffle albinos dont la spectaculaire mèche blonde rappelle la coiffure emblématique du président américain, devait être abattu pour l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice dans l'islam, jeudi au Bangladesh, pays à majorité musulmane. Mais quelques heures avant qu'il ne passe au fil du couteau, le gouvernement est intervenu pour sauver l'animal qui a fait sensation en ligne. Le conservateur du zoo national, Atiqur Rahman, a assuré que l'animal serait bien pris en charge.

Nous avons réservé un abri au buffle albinos et lui avons affecté un gardien. Ce drôle de Donald Trump sera placé en quarantaine pendant deux semaines. Zia Uddin Mridha, 38 ans, ancien propriétaire de Donald Trump, a raconté que son frère l'avait surnommé en hommage à sa chevelure extraordinaire. Il a ajouté qu'un flot continu de visiteurs curieux - fans des réseaux sociaux, badauds et enfants - défilaient impatients devant cette sensation d'Internet.

Il a cependant vendu le taureau avant l'Aïd al-Adha. Plus de 12 millions de têtes de bétail - chèvres, moutons, vaches et buffles compris - devraient être sacrifiées pendant la fête, une rare pour de nombreuses familles pauvres de manger de la viande à satiété. Mais la police est ensuite intervenue après que le gouvernement a ordonné de l'épargner.

Les services de l'élevage nous a demandé de récupérer le buffle auprès de son propriétaire, car c'est un animal rare, a expliqué à l'AFP Mohammad Ruhul Quddus, officier en chef du commissariat de Keraniganj à Dacca, où la bête a été emmenée. Maman, j'ai tué des gens : la mère de Paolo Falzone raconte l'appel téléphonique avec son fils le jour du drame Trains perturbés, retards et déviations : que s'est-il passé à la gare de Louvain ?

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