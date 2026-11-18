Vincent van Gogh bat son propre record avec la vente de 'Bloeiende kastanjebomen' pour 173 millions d'euros, clôturant un litige sur la restitution nazie.

Le marché de l'art mondial vient d'enregistrer un nouveau record historique lors d'une vente aux enchères à New York. Le tableau 'Bloeiende kastanjebomen' de Vincent van Gogh a été adjugé pour la somme exceptionnelle de plus de 173 millions d'euros. Cette transaction marque la première fois qu'un montant aussi élevé est versé pour une œuvre du peintre néerlandais. L'événement s'est produit dans les locaux de la maison de vente Sotheby's, confirmant la valeur intemporelle de ce maître du postimpressionnisme.

Détails de l'œuvre et estimations de vente

Ce chef-d'œuvre, peint par Vincent van Gogh en 1890 à Auvers-sur-Oise en France, représente trois femmes vêtues de couleurs vives marchant sous l'ombre des arbres. Un homme en uniforme bleu de travail descend la rue en sens inverse sur la toile. Selon les experts de Sotheby's, cette œuvre majeure n'avait pas été exposée au public depuis soixante ans. Le tableau a dépassé son estimation préliminaire fixée à 163 millions d'euros pour atteindre ce prix final spectaculaire.

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L'acheteur identifié est Bill Acquavella, un galeriste et marchand d'art américain influent dans le secteur. Cette vente dépasse largement le précédent record de 107 millions d'euros établi en 2022 pour l'œuvre 'Boomgaard met cipressen' de 1888. Ce dernier avait été acquis lors d'une vente chez Christie's à New York. 'Bloeiende kastanjebomen' se positionne désormais comme le quatrième œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères dans l'histoire.

Accord sur la restitution et litige résolu

La tenue de cette vente était initialement menacée par un conflit juridique concernant l'histoire de la provenance de l'œuvre. Le tableau appartenait autrefois à Samuel Fischer, un collectionneur juif qui avait été contraint de le vendre sous la pression du régime nazi. Ses descendants ont affirmé que la vente avait été forcée en raison des conditions économiques et politiques créées par les nazis. Ils contestaient la légitimité de la détention actuelle de l'œuvre.

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Sotheby's a confirmé que l'actuel propriétaire, qui avait acquis le tableau en 1975, avait reached un accord avec tous les ayants droit légaux de Samuel Fischer. Cet accord intervient sur la veuve de la vente, alors que les demandes de restitution d'œuvres d'art volées aux collectionneurs juifs durant la période nazie augmentent. La plupart de ces affaires se règlent aujourd'hui par des accords amiables en dehors des tribunaux. Les détails financiers de cet accord de règlement n'ont pas été rendus publics.

Impact sur le marché et visibilité future

Cette vente exceptionnelle met en lumière la résistance et la valeur croissante des actifs culturels majeurs face aux incertitudes juridiques. Elle souligne également la complexité des questions de propriété intellectuelle et de restitution historique dans le commerce international de l'art. Pour les collectionneurs et les investisseurs, cette transaction valide la demande forte pour les œuvres postimpressionnistes rares.

La publication de cette nouvelle marque un moment clé pour la compréhension de l'histoire de l'art moderne. Elle offre aux lecteurs des insights précieux sur les dynamiques actuelles du marché de l'art. Les prochaines ventes aux enchères de prestige seront scrutées pour voir si ce nouveau seuil des 173 millions d'euros sera atteint ou dépassé. La transparence sur les provenances devient désormais un standard attendu pour les œuvres de cette envergure.