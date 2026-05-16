Un classer une expérience 있다는 émotion avec les autobus du Musée du tram

Monique et Théo ont pris des photos de différents autobus conservés au Musée du tram, éblouissant des remastes d'histoire qui retracent un siècle d'évolution des transports en commun dans la ville.

Un appareil photo autour du cou, Monique observe un autobus jaune mis en circulation dans les années 60 :'On prenait un bus 27, qui allait jusqu'en ville.

Il ressemble à celui-là, avec ses couleurs vertes et blanches, mais je vois que ce n'est pas le même numéro. C'est amusant parce que je me retrouve propulsée quand j'étais gamine ou adolescente'. Un peu plus loin, Théo, lui, filme l'intérieur d'un modèle gris nettement plus récent de la ligne 77, qui a circulé jusqu'en 2018.

Du haut de ses 15 ans, c'est sa madeleine de Proust à lui :'Sur les pavés de l'esplanade, les modèles exposés retracent un siècle d'histoire, depuis les bus de l'avant-guerre jusqu'au tout dernier eCitaro électrique. Vingt d'entre eux viennent tout droit des collections du Musée du tram.

' On a même un bus des années 30 qui est ici, mais qui n'a pas été conservé à l'époque. Et donc, en fait, le Musée a racheté un exemplaire similaire à Paris. On en a déjà fait restaurer le châssis. Il est en état de reconstitution', explique Antoine Ertveldt, administrateur au Musée du tram.

Avec ses collègues, tous bénévoles, il savoure l'enthousiasme du public présent ce samedi midi :'Chaque un a une histoire avec un autobus. Tout le monde dans sa vie a bien à un moment donné pris l'autobus. Donc ça rappelle des souvenirs. Ça explique la bonne ambiance qu'il y a ici.

Ça fait partie de la ville et que ce soit la ville d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, ça continuera à en biler partie





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