Un club de football au cœur d’une histoire de 100 ans : Leuze, de la prairie à la tribune

Au début, il y avait juste une prairie sur laquelle on jouait au football avant de remettre les vaches. Vous devez imaginer qu’après le match, les joueurs de l’époque se lavaient ici dans des bassines à l’arrière du café. Durant un siècle, le club a progressivement grandi. L’actuel président Walter Fagot fait partie de ceux qui s’y sont investis sans relâche depuis 40 ans. Cet entrepreneur dans le bâtiment a notamment construit la tribune début des années 90 : 'J’ai fait pas mal de choses ici. Le temps passe tellement vite ! Je reste toujours autant attaché à Leuze dont je ne rate aucun match !' compte deux sites : celui des Keutures et celui de Semrée nettement plus récent. On avait besoin de terrains synthétiques pour nos jeunes qui se forment. Ça permet de s’entraîner et de jouer dans de bonnes conditions. Aujourd’hui le club rêve de remonter en P2 tout en voulant maintenir son identité familiale et conviviale : 'L’ambiance d’une équipe, que ce soit des U13, U15, U17, elle est créée par les gens qui l’entourent'. Si les parents, les entraîneurs et évidemment les joueurs ont un esprit positif, la saison sera belle ! L’ouvrage de 160 pages signé Anthony Hendrickx est richement illustré. Ecoutez le reportage de Grégory Fobe. Recevez chaque semaine un condensé des événements culturels et touristiques de votre région. Attention, pour recevoir cette newsletter personnalisée, veillez bien à renseigner votre code postal dans votre profil.

Au début, il y avait juste une prairie sur laquelle on jouait au football avant de remettre les vaches. Vous devez imaginer qu’après le match, les joueurs de l’époque se lavaient ici dans des bassines à l’arrière du café.

Durant un siècle, le club a progressivement grandi. L’actuel président Walter Fagot fait partie de ceux qui s’y sont investis sans relâche depuis 40 ans. Cet entrepreneur dans le bâtiment a notamment construit la tribune début des années 90 : 'J’ai fait pas mal de choses ici. Le temps passe tellement vite !

Je reste toujours autant attaché à Leuze dont je ne rate aucun match !

' compte deux sites : celui des Keutures et celui de Semrée nettement plus récent. On avait besoin de terrains synthétiques pour nos jeunes qui se forment. Ça permet de s’entraîner et de jouer dans de bonnes conditions. Aujourd’hui le club rêve de remonter en P2 tout en voulant maintenir son identité familiale et conviviale : 'L’ambiance d’une équipe, que ce soit des U13, U15, U17, elle est créée par les gens qui l’entourent'.

Si les parents, les entraîneurs et évidemment les joueurs ont un esprit positif, la saison sera belle ! L’ouvrage de 160 pages signé Anthony Hendrickx est richement illustré. Ecoutez le reportage de Grégory Fobe. Recevez chaque semaine un condensé des événements culturels et touristiques de votre région.

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