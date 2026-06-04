Un corps non identifié retrouvé près du lieu de la disparition de Lyhanna

Une avancée majeure a été réalisée dans l'enquête sur la disparition de Lyhanna, mais l'identification du corps retrouvé est encore en cours.

Un corps non identifié a été retrouvé près du lieu de la disparition de Lyhanna , une jeune fille de 11 ans qui a disparu vendredi à Fleurance, dans le sud-ouest de la France.

Les parents de Lyhanna auraient été avertis de la découverte du corps, mais l'identification de ce corps est encore en cours. Une avancée majeure a été réalisée dans l'enquête, mais il est trop tôt pour affirmer qu'il s'agit de la petite Lyhanna. Des constatations doivent encore être réalisées afin de déterminer l'identité du corps retrouvé. Le procureur d'Agen, chargé de ce dossier, est attendu sur place et pourrait prendre la parole.

Les recherches avaient commencé par un porte-à-porte initié par les gendarmes dans le centre de Fleurance, puis des plongeurs allaient reconnaître le lac au nord d'Urdens, un petit village à proximité de cette zone boisée et vallonnée, situé à 80 km de Toulouse. Des gendarmes encadraient des cavaliers bénévoles d'un centre équestre pour faire les parties boisées au sud de Fleurance. Des gendarmes mobiles de Clermont-Ferrand, venus en renfort depuis le début de la semaine, ont inspecté des bois privés.

En parallèle, une autre question a commencé à prendre de plus en plus de place dans le débat public : celle du suivi judiciaire du principal suspect, le père d'un ami de Lyhanna, aujourd'hui placé en détention et qui a jusqu'ici gardé le silence. Le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a dénoncé un système négligeant la souffrance des victimes et des familles.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a dit partager l'indignation de tous les Français sur les dysfonctionnements de ces enquêtes et plaidé pour continuer à augmenter les moyens de la justice





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