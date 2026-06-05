Un corps non identifié retrouvé près du lieu de la disparition d'une jeune fille disparue à Fleurance

Un corps non identifié a été retrouvé jeudi près du lieu de la disparition d'une jeune fille disparue depuis plusieurs jours à Fleurance, dans le sud-ouest de la France. Les recherches pour la retrouver ont débouché sur la découverte d'un corps dans la zone de disparition de la jeune fille. L'identification de ce corps est en cours.

Un corps non identifié a été retrouvé jeudi près du lieu de la disparition d'une jeune fille disparue depuis plusieurs jours à Fleurance, dans le sud-ouest de la France.

Les parents de la jeune fille auraient été avertis de la découverte. L'identification de ce corps est en cours. Emmanuel Macron a dénoncé un 'désfonctionnement inacceptable' de la justice. Une avancée majeure s'est produite dans la disparition de Lyhanna, 11 ans, portée disparue vendredi à Fleurance, dans le Gers.

Le septième jour de recherches pour la retrouver a débouché sur la découverte d'un corps dans la zone de disparition de la jeune fille. Le corps a été retrouvé jeudi après-midi dans une exploitation agricole du Gers. Les recherches avaient commencé par un porte-à-porte initié par les gendarmes dans le centre de Fleurance. Des plongeurs allaient 'renommer' le lac au nord d'Urdens, petit village à proximité de cette zone boisée et vallonnée, situé à 80 km de Toulouse.

Des gendarmes mobiles de Clermont-Ferrand, venus en renfort depuis le début de la semaine, ont quant à eux inspecté des bois privés. En parallèle, une autre question a commencé à prendre de plus en plus de place dans le débat public : celle du suivi judiciaire du principal suspect, le père d'un ami de Lyhanna, aujourd'hui placé en détention et qui a jusqu'ici gardé le silence.

Au lendemain d'une conférence de presse de la procureure d'Auch, qui a listé plusieurs signalements et plaintes pour viol sur mineur ayant visé cet homme de 41 ans, le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a dénoncé un 'système' négligant 'la souffrance des victimes et des familles'. Sur BFMTV, l'élu sans étiquette a estimé qu'il y avait 'très certainement un dysfonctionnement profond dans les enquêtes et dans la façon dont elles sont menées'.

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a dit jeudi sur Europe 1/Cnews partager 'l'indignation de tous les Français' sur les dysfonctionnements de ces enquêtes et plaidé pour 'continuer à augmenter les moyens de la justice'. De son côté, le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est dit 'terrifié' par un 'désfonctionnement' de la chaîne judiciaire dans l'affaire Lyhanna.

'Nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement qui est révélateur, je crois, de notre mauvaise organisation', a déclaré le ministre à la presse lors d'un déplacement à Béziers. En déplacement officiel au Monténégro, le président Emmanuel Macron a évoqué ce que certains appellent un fiasco judiciaire.

'Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement. Et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et je vais demander qu'elles soient le plus rapides possible, de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'oeuvre', a déclare le président français.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a réuni en crise ce vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice 'pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna', selon Matignon. Le gouvernement a ordonné une enquête administrative et a assuré que celle-ci serait rendue 'publique', évoquant de possibles 'sanctions'. Une plainte pour viol sur mineure datant de 2024 visant le suspect, avait été classée sans suite, faute d'élément suffisant.

Une autre plainte du même ordre datant d'août 2025 n'avait, elle, donné lieu à aucune audition de témoins ou du suspect, près de neuf mois après son dépôt





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