Un coup dur pour la marine belge, une icône de la chanson française annulée, et une épidémie d'Ebola en Belgique, les dernières nouvelles

La marine belge pourrait être dans une situation délicate. Theo Francken affirme qu'ils sont en train de trouver une solution. Nathalie Marquay-Pernaut, ex de Patrick Bruel, s'est confiée sur l'affaire qui entoure le chanteur français et a annulé le début de sa tournée d'été. Un randonneur belge a été retrouvé en France après huit jours, un festival maintient la venue de Patrick Bruel malgré les plaintes et des bombes explosives inquiètent la bibliothèque de police. L'épidémie d'Ebola inquiète aussi. Il y a aussi des informations sur les températures estivales qui pourraient atteindre 31 degrés ce samedi, des conseils pour arranger son premier barbecue de l'année, le préavis de grève dans les écoles prolongé jusqu'au 10 juillet, et des informations sur la découverte de certains signes de maladies chroniques. Ajoutez à cela des informations sur le droit à la grève dans les écoles et sur le risque d'arnaque qu'il y a à la toile ce qui peut vous aider à réserver votre itinéraire voyage.

Coup dur pour la marine belge : elle pourrait se retrouver sans aucune frégate, on est en train de trouver une solution affirme Theo Francken Jusqu’à 31 degrés ce samedi : mer ou piscine en plein air voici ce que vous pouvez faire si vous souhaitez vous rafraîchir un peu Je soutiens toutes ces femmes l'ex de Patrick Bruel Nathalie Marquay-Pernaut se confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français Ses proches ne s'attendaient plus à le revoir vivant : un randonneur belge de 62 ans retrouvé en France après huit jours Nous n'avons pas le choix : malgré les plaintes contre le chanteur ce festival belge maintient la venue de Patrick Bruel Quelque chose se prépare : les scientifiques s'attendent à un super El Niño et des pics de températures extrêmes Des bombes d'une grande puissance explosive le but est de tuer des innocents le mail très inquiétant reçu par la police C'est pendant cette phase qu'on transmet la maladie : faut-il s'inquiéter de la venue de l'équipe de foot congolaise en Belgique en pleine épidémie Ebol.

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