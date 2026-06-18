Un dispositif pour attirer les étudiants en médecine dans les régions rurales

Le dispositif vise à lever les freins liés au logement, à la mobilité et à l'isolement pour attirer les étudiants en médecine dans les régions rurales.

Le dispositif vise à lever les freins liés au logement, à la mobilité et à l'isolement, alors que plus de la moitié des communes wallonnes sont confrontées à une pénurie de médecins généralistes, particulièrement en milieu rural.

Les stages sont organisés autour de trois axes : un médecin tuteur, un logement à proximité et une solution de transport. Nous avons voulu construire une solution simple et efficace, directement centrée sur les besoins des étudiants. En réunissant encadrement, hébergement et mobilité, nous créons les conditions qui rendent un stage en milieu rural réellement accessible et attractif. L'objectif final est double.

Il s'agit à la fois d'améliorer les conditions de stage et de susciter, à plus long terme, des installations médicales dans des zones aujourd'hui sous-dotées, que sont notamment les provinces de Namur, du Hainaut et du Luxembourg





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Médecine Étudiants Logement Mobilité Régions Rurales

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