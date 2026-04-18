Un disque d'or de Typh Barrow adjugé pour 21.500€ au profit du Télévie, portant le total des dons à 80.000€

Une nouvelle enchère organisée par Bel RTL pour le Télévie a vu le disque d'or de Typh Barrow, agrémenté d'une œuvre d'art unique, être vendu pour une somme record de 21.500€. Cette vente s'inscrit dans une série d'adjudications d'objets symboliques de la musique belge, déjà porteuses de généreux dons pour la recherche contre le cancer.

Une nouvelle fois, les Disques d'or de Bel RTL ont suscité un élan de générosité remarquable, confirmant leur statut d'événement caritatif incontournable.

Cette fois, c'est le disque d'or de l'artiste belge Typh Barrow, défendu avec passion par Olivier Schoonejans, qui a fait sensation lors d'une vente aux enchères particulièrement disputée.

Ce précieux sésame, déjà symbole de succès pour la chanteuse, avait été sublimé par une œuvre d'art originale créée en collaboration avec l'artiste Augustin Sagehomme, apportant une dimension unique et artistique à l'objet.

La particularité de cette création, mêlant la reconnaissance musicale à l'expression picturale, a sans aucun doute contribué à attirer l'attention des potentiels acheteurs, désireux de posséder un objet à la fois porteur de sens et exceptionnel.

La bataille pour acquérir cette pièce unique s'est avérée longue et intense, témoignant de l'engagement des participants envers la cause défendue.

Au terme de cette enchère, c'est une gagnante anonyme, originaire de la région de Liège, qui a finalement remporté l'enchère, prouvant ainsi que la solidarité n'a pas de frontières géographiques.

Le montant final de l'adjudication pour le disque d'or de Typh Barrow s'élève à la somme impressionnante de 21.500€. Ce don conséquent vient s'ajouter aux contributions déjà collectées lors des précédentes enchères.

En effet, le disque de Santa avait déjà rapporté 20.000€, celui d'Aliocha Schneider 10.000€, Marguerite avait contribué à hauteur de 12.000€, et Mentissa avait généré 16.500€.

L'addition de ces différentes sommes porte déjà le total des dons recueillis à un total stupéfiant de 80.000€.

Ce chiffre témoigne de l'engouement et de la confiance que suscite le Télévie auprès du public, mobilisé pour soutenir la recherche scientifique.

L'animateur Olivier Schoonejans, connu pour son professionnalisme et son engagement, s'est montré particulièrement ému et satisfait de cette performance.

Il a exprimé sa joie profonde, déclarant que sa journée était faite tant le résultat était extraordinaire. Sa réaction reflète l'importance de ces actions caritatives et la satisfaction de voir la générosité publique se traduire en avancées concrètes pour la recherche.

La gagnante anonyme de l'enchère, bien qu'elle ait choisi de préserver son identité, a partagé les motivations profondes qui l'ont poussée à faire un tel don.

Résidant dans la région de Liège, elle a tenu à souligner l'urgence et la nécessité d'aider la recherche.

Elle a exprimé sa conviction que la lutte contre le cancer, et plus particulièrement pour les jeunes, doit absolument progresser.

Les mots de la gagnante résonnent avec l'espoir et la détermination de nombreux citoyens qui souhaitent contribuer activement à trouver des solutions et des traitements plus efficaces.

L'engagement de cette auditrice, comme celui de tous les donateurs, rappelle que chaque geste compte et que la solidarité est une force motrice essentielle pour le progrès médical.

Bel RTL et le Télévie continuent ainsi de mobiliser les cœurs et les esprits, transformant le succès artistique en espoir pour l'avenir de la recherche.

Avec encore d'autres objets de valeur à venir, le compteur des dons est loin d'avoir atteint son maximum, promettant de nouvelles belles surprises et un soutien accru à la cause.

L'union fait la force, et cette initiative en est une illustration éclatante.





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Télévie Typh Barrow Bel RTL Enchères Solidaires Recherche Médicale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Défi en cuistax pour le Télévie : Ludovic Daxhelet dépasse les 10.000 euros de donsLudovic Daxhelet lance sa nouvelle édition de son défi en cuistax à travers la Belgique pour soutenir la recherche contre le cancer dans le cadre du Télévie. Accompagné de personnalités et d'élèves, il a déjà récolté plus de 10.000 euros, dont une impressionnante quantité de pièces rouges.

Read more »

Soirée de clôture du Télévie : Alice on the Roof et son défi photographique sous l'eauLa grande soirée de clôture du Télévie, dédiée à la solidarité et à la recherche contre le cancer, mettra en avant des artistes féminines dont Alice on the Roof. Cette dernière participe activement en proposant un portrait photographique unique réalisé sous l'eau, mis en jeu lors d'une tombola pour soutenir la cause.

Read more »

Télévie : tout ce qu'il faut savoir avant la grande soirée de clôtureÀ la veille de l'événement caritatif Télévie, Anne Ruwet et Sandrine Corman ont partagé les moments forts de la soirée de clôture, promettant émotion, témoignages poignants et une affiche musicale exceptionnelle. Une mobilisation sans précédent est attendue.

Read more »

Cuistax pour le Télévie : Ludovic Daxhelet bat des records de générosité et d'enduranceAprès sept jours d'efforts intenses à travers la Belgique à bord de son cuistax, Ludovic Daxhelet bat des records de collecte pour le Télévie, dépassant les 100 000 euros. L'opération, marquée par des défis physiques et un soutien populaire exceptionnel, se termine bientôt à Liège.

Read more »

Lara Fabian, Marraine du Télévie 2026, Lance la Grande Soirée d'Espoir depuis Liège ExpoLa chanteuse internationale Lara Fabian, marraine de l'édition 2026 du Télévie, a inauguré la grande soirée de collecte de fonds depuis Liège Expo, délivrant un message poignant de gratitude et d'engagement. La mobilisation nationale est lancée pour soutenir la recherche contre le cancer.

Read more »

Héléna forfait pour la grande soirée du Télévie, Oscar and the Wolf la remplaceLa chanteuse belge Héléna, surnommée la Reine de Belgique, ne pourra pas participer à la grande soirée du Télévie en raison d'une sollicitation importante de sa voix. Oscar and the Wolf la remplacera. L'événement, dont la marraine est Lara Fabian, se tient ce samedi 18 avril à Liège Expo.

Read more »