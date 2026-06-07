Un élève en 5e humanité manifeste contre les réformes dans l'enseignement

Un élève en 5e humanité a manifesté cette semaine contre les réformes dans l'enseignement. Il a expliqué pourquoi il a participé à ces manifestations et a appelé le gouvernement à écouter les jeunes.

L'élève en 5e humanité, était cette semaine dans la rue pour manifester contre les réforme s dans l'enseignement. J'ai voulu participer à ces manifestations parce que les réforme s que le gouvernement a décidées m'affectent personnellement, affectent ma famille, ma petite sœur et mon grand frère qui est aux études supérieures.

Je pense que c'est important de se mobiliser parce que nous les jeunes, la force la plus importante que l'on ait - mis à part notre rage - c'est vraiment le nombre. C'est cela qui m'a incité à me mobiliser. - nom d'emprunt - qui étudie dans l'enseignement néerlandophone et se présente comme un observateur. Il manifeste pour soutenir ses amis, mais aussi pour pouvoir témoigner en cas de violences.

Moi j'ai une caméra, j'aime bien photographier, j'aime bien filmer. Du coup, j'étais présent vendredi dès la fin de mes cours jusqu'après 22h pour photographier et filmer tout ce qu'il passait, en particulier les violences du côté policier. Manifestations à Bruxelles : une enquête va être ouverte après la diffusion sur les réseaux sociaux du comportement de certains policiers.

Il en va de notre avenir, de mon avenir, de celui des profs, mais aussi de notre société parce qu'une éducation qui est mise en péril c'est toute une société qui est mise en péril. J'espère que le gouvernement va enfin prendre la décision d'écouter les jeunes, d'écouter les revendications, de sortir dans la rue, d'écouter leurs témoignages et d'arrêter de les mépriser.

Pour la suite, j'espère qu'on puisse se faire écouter et que la violence ne va pas continuer à escalader car si ça continue à escalader, on sait très bien comment cela va finir. Je continuerai à me mobiliser, à faire des piquets de grève s'il le faut, jusqu'à ce que ces mesures soient annulées. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF.

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