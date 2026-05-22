Un été toujours plus chaud, des chutes de neige en Grèce, un incendie en Californie... Des événements climatiques sans intermission

Ce qui a commencé par les records de chaleur en Bangladesh et l'ouragan russe, qui s'est transformé en cyclone, a continué avec des chutes de neige en Grèce et un incendie en Californie avant d'atteindre l'Alsace, où l'eau a atteint 1m50 dans certains cas. Ces événements, qui découlent des changements climatiques, montrent que les catastrophes naturelles touchent désormais le monde entier et se succèdent sans intermission.

Le Bangladesh a battu des records de chaleur, tandis que la Grèce a fait face à des chutes de neige. De plus, un incendie forestier progresse dans le sud de la Californie tandis que l'eau a atteint 1m50 dans certains cas en Alsace .

Ces événements climateres, qui se succèdent sans intermission, révèlent une chose : les catastrophes naturelles touchent le monde entier et de façon quasi continue. Un constat qui a également été fait en 1998, à l'origine de l'EM-DAT, un système de surveillance des catastrophes naturelles créé en 1998. Son rôle est de surveiller les dangers et les catastrophes dans le monde, y compris leurs impacts humains et économiques.

EM-DAT recense plus de 27.000 catastrophes liées à des phénomènes naturels et cela depuis 1900. EM-DAT est essentielle pour comparer les événements au-delà des frontières et des décennies, dans un domaine où les statistiques nationales restent souvent inégales, fragmentaires et difficiles à comparer





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