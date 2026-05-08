Un Européen sur cinq exposé au risque de pauvreté : l’UE lance un plan ambitieux pour éradiquer la précarité d’ici 2035

Selon Eurostat, 93 millions d’Européens sont menacés par la pauvreté ou l’exclusion sociale. La Commission européenne a présenté un plan en trois volets pour lutter contre cette situation, mais son efficacité dépendra des moyens financiers et des décisions politiques.

Selon les dernières données publiées par Eurostat, l’agence statistique de l’Union européenne, un Européen sur cinq est exposé au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, ce qui représente environ 93 millions de citoyens au sein des 27 États membres.

Cette situation alarmante persiste malgré les engagements pris par l’UE il y a près de dix ans, visant à réduire la pauvreté de 15 millions de personnes d’ici 2030. Olivier Hanrion, expert en fractures sociales, souligne que l’ascenseur social est en panne, avec des inégalités criantes entre les groupes sociaux et les territoires.

Naître dans une famille pauvre double les chances de rester dans cette situation à l’âge adulte, tandis que les mères seules, les Roms, les personnes nées hors de l’UE, la communauté LGBTQIA+ et les personnes en situation de handicap sont systématiquement marginalisées. La fracture entre les zones rurales, périurbaines et les régions ultrapériphériques se creuse également par rapport aux centres urbains.

Face à cette crise, la Commission européenne a présenté le 6 mai un plan ambitieux visant à éradiquer la pauvreté d’ici 2035. Ce plan repose sur trois piliers : l’enfance, l’emploi et le logement. Près d’un million d’Européens sont sans-abri, et 40% des citoyens considèrent le manque de logements abordables comme une urgence, alors que les prix de l’immobilier ont augmenté de 60% en 13 ans.

La Commission propose d’investir dans le logement social, de simplifier les procédures d’obtention de permis de construire et de renforcer l’accompagnement des sans-abri. Cependant, Olivier Hanrion rappelle que le logement relève principalement des compétences des États membres, des régions et des villes, limitant ainsi les marges de manœuvre de l’UE. Marie Toussaint, eurodéputée française et coprésidente de l’intergroupe de lutte contre la pauvreté au Parlement européen, se montre optimiste quant aux objectifs fixés par l’UE.

Elle estime que ces objectifs sont réalisables si les moyens humains et financiers sont mis en œuvre, ainsi que des décisions politiques audacieuses. Depuis 2000, l’Europe a fixé des engagements sociaux qu’elle n’a pas atteints en raison d’un manque d’outils adaptés. La nouvelle stratégie crée désormais ces outils, tels que la participation des personnes précarisées aux décisions, la reconnaissance de la discrimination socio-économique et un « veto social » pour empêcher les lois qui accroissent les inégalités.

Marie Toussaint souligne que c’est la première fois depuis deux ans que l’UE avance dans la lutte contre la pauvreté. Cependant, elle insiste sur la nécessité d’un budget adéquat, car la proposition actuelle prévoit une réduction de 17% du volet social pour les sept années à venir. Elle plaide pour que la dignité humaine prime sur les questions de dette et demande des objectifs contraignants avec des échéances jusqu’en 2050.

En Belgique, où 16,5% de la population est menacée par la précarité, Céline Nieuwenhuys, représentante de la fédération des services sociaux associatifs de Belgique francophone, dénonce certaines mesures des États membres qui fragilisent le tissu social. Elle cite notamment la réduction du budget fédéral de l’aide alimentaire, la fragilisation des CPAS, la suppression des repas scolaires gratuits, les reculs sur l’hébergement des migrants et les coupes de financement dans le secteur associatif.

Bien qu’elle reconnaisse l’avancée représentée par le plan européen, elle attend des mesures concrètes et un budget suffisant. Les travailleurs sociaux et les bénévoles sur le terrain sont fatigués des plans qui n’ont pas d’impact réel et réclament des victoires tangibles. Le plan actuel manque de sanctions et de budget, ce qui laisse présager des défis importants pour sa mise en œuvre





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