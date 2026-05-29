Un garçon ukrainien de 12 ans parmi les victimes de l'accident de bus à Buggenhout

Arthur, 12 ans, réfugié ukrainien à Bornem, fait partie des quatre morts de l'accident de bus à Buggenhout. Ses funérailles auront lieu demain dans l'abbaye locale, et les voisins apportent leur soutien à la famille endeuillée.

La rue est sous le choc, confient Tine et Daniella, deux voisines qui ont tenté de soutenir la famille ukrainienne de Bornem après le décès d' Arthur (12 ans).

Il est l'une des quatre victimes mortelles du grave accident de bus survenu à Buggenhout. Ses funérailles auront lieu demain à l'abbaye près de son domicile. Espérons que beaucoup de personnes viendront pour que la famille se sente soutenue. Arthur, un garçon ukrainien qui vivait dans la Kloosterstraat à Bornem depuis quelques années, est l'une des quatre victimes de l'accident de bus.

Le drame s'est produit avant le début de la journée scolaire, mais il a fallu attendre 13 heures pour que la nouvelle parvienne à Bornem. Ces Ukrainiens avaient enfin trouvé leur place ici, et voilà que cela leur arrive. Il n'y a pas de mots pour décrire cela, déclare Daniella. J'avais lu des informations sur l'accident dans la matinée, mais j'espérais bien sûr que ce n'était pas le bus dans lequel il se trouvait.

Il y a beaucoup de minibus de ce type qui vont à cette école, raconte Daniella, qui habite juste à côté de la famille ukrainienne. Mais à 13 heures, la police s'est arrêtée devant la porte et j'ai vu les parents se prendre dans les bras par la suite. Cela vous transperce le cœur. Daniella a essayé d'être présente pour ses voisins ces derniers jours.

Mais la barrière de la langue ne facilite pas les choses. Ils parlent à peine le néerlandais, donc il est difficile de trouver les mots justes. Ils reçoivent beaucoup de soutien d'autres Ukrainiens, un grand cercle d'amis qui leur rend visite. La tristesse est immense.

Tine Peeters a également cherché des moyens d'aider la famille. J'ai fait de la soupe pour eux pour montrer mon soutien, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Ces personnes ont déjà fui leur pays. Ils sont arrivés à Bornem il y a quelques années et vivent dans l'ancienne maison de mes grands-parents, décédés.

Ils ont vraiment fait de gros efforts pour s'intégrer. Arthur est d'abord allé à l'école du quartier. Et maintenant, au collège, il allait à Buggenhout. Ils avaient enfin trouvé leur place, une maison.

Il n'y a pas de mots pour décrire qu'ils doivent vivre un tel drame. Selon Daniella, Arthur aimait montrer qu'il était dans le quartier. Si on ne le voyait pas, il criait ou faisait un signe de la main. Quand il revenait de l'école, on l'entendait passer avec son cartable sur le dos.

C'était un enfant incroyablement gentil. Le lendemain de l'accident, j'ai parlé avec son père. Je l'ai pris dans mes bras et réconforté, mais on ne peut pas faire plus. Les funérailles d'Arthur auront lieu demain à l'abbaye de Bornem.

Ce sera une journée terriblement triste. Mais espérons que le plus de personnes possible viendront, notamment de l'école de Buggenhout. Il est important que la famille sente que tout le monde est là pour eux, conclut Tine Peeters





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