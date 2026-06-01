Un homme de 41 ans a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans dans le cadre de la disparition de Lyhanna, une adolescente de 11 ans qui a disparu depuis plusieurs jours.

Un homme de 41 ans a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans dans le cadre de la disparition de Lyhanna , une adolescente de 11 ans qui a disparu depuis plusieurs jours.

Selon les informations de BFM TV, l'homme, qui est le père d'une amie de Lyhanna, a été placé en garde à vue et est soupçonné d'avoir transporté la jeune fille dans son véhicule. Un témoin a affirmé avoir vu Lyhanna pour la dernière fois vendredi vers 15 heures, à la sortie de son collège de Fleurance, à bord de la voiture de l'homme. L'enquête sur la disparition de Lyhanna prend un tournant inquiétant et les recherches se poursuivent.

Le co-président d'Ecolo, Gilles Vanden Burre, a admis une erreur de la part du précédent gouvernement et a défendu une meilleure redistribution des richesses. L'économiste a également souligné l'importance de réduire la dette et a annoncé des mesures difficiles pour y parvenir. La situation financière de la Wallonie est préoccupante et le ministre Jeholet a alerté sur la situation. Les orages attendus ce mardi et dans les prochains jours en Wallonie font craindre de nouvelles inondations.

Les Belges s'attendent au pire et voient l'évolution des finances publiques pour les deux prochaines années comme étant difficile





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