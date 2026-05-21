Un homme déchu à vie du droit de conduire interpellé à Puurs

Un homme au volant d'une voiture a été arrêté par la police à Puurs (Puurs-Sint-Amands, province d'Anvers) alors qu'il était déchu à vie du droit de conduire. L'individu était en état d'ivresse et avait des enfants avec lui. La police a dressé un procès-verbal pour « contexte familial préoccupant ».

La police locale a repéré un homme au volant d'une voiture dans le centre de Puurs ( Puurs -Sint-Amands, province d'Anvers) alors qu'il était déchu à vie du droit de conduire.

L'individu, dont les enfants se trouvaient avec lui dans le véhicule, était en outre ivre au moment de son interpellation avec un taux d'alcool dans le sang de 2,39 pour mille. Les policiers ont également senti une forte odeur d'alcool. Les enfants de l'individu se trouvaient avec lui à bord. Ils venaient d'avoir été récupérés à l’école par leur père.

La police a dressé un procès-verbal pour « contexte familial préoccupant ». L'homme avait été déchu à vie du droit de conduire pour raison médicale. Il n'est plus autorisé à conduire un véhicule motorisé. Les inspecteurs l'ont reconnu car son retrait de permis définitif lui avait été communiqué l'an dernier





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