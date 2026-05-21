Un homme en prison obtient un logement social à Anderlecht

Un homme qui se trouve en prison à Nivelles a obtenu une maison sociale à Anderlecht il y a des années. C'est ce que révèle une enquête menée par la rédaction de Pano sur la logement sociale à Bruxelles.

Un homme qui se trouve en prison à Nivelles a obtenu une maison sociale à Anderlecht il y a des années. C'est ce que révèle une enquête menée par la rédaction de Pano sur la logement social e à Bruxelles .

L'institution bruxelloise chargée de contrôler les attributions de logements sociaux a approuvé le dossier alors que l'individu était déjà en prison. Le dossier est désormais réexaminé. Un détenu qui purge sa peine en prison à Nivelles a obtenu une maison sociale à Anderlecht il y a deux ans. Les détenus peuvent obtenir un logement social, mais selon les experts, cela se produit généralement à la fin de leur peine.

Ce n'est pas le cas ici. L'homme était déjà en prison lorsqu'il a été approuvé par le gouvernement bruxellois. Avant cela, il avait été libéré pour une période de suspension de peine.

"Accord", est écrit sur le dossier. Le 21 février 2024, la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale a officiellement donné son "accord" pour attribuer un logement social à un homme à Anderlecht. La durée moyenne pour obtenir un logement social à Bruxelles est de 13 ans.

Cependant, l'homme a bénéficié d'une priorité, grâce à une procédure spéciale qui est réglementée par la loi. Quelques mois après son inscription, l'attribution a été approuvée. L'homme se trouvait alors à la 9 821e place sur la liste d'attente.

Cependant, le 21 février 2024, l'homme se trouvait déjà en prison à Saint-Gilles. C'est ce que confirment deux institutions juridiques à notre rédaction. Depuis lors, il a été transféré à Nivelles, où il se trouve toujours en prison. Depuis la attribution du logement, il a été libéré de la prison pendant un total de 4 jours.

Notre rédaction a pu consulter le dossier de l'individu qui a été établi par la société de logement d'Anderlecht, la Haard d'Anderlecht. D'après ce dossier, l'homme n'a pas été présent lors de l'entretien social. Un tel entretien a lieu au début de la procédure pour déterminer si un candidat à l'attribution d'un logement social peut bénéficier d'une priorité.

"La sœur de monsieur et un travailleur social se sont présentés au service social de la Haard d'Anderlecht pour trouver une solution pour l'hébergement de son frère, qui est sans-abri", est-il écrit dans le rapport. Le rapport indique également que l'homme a quitté la prison.

"Depuis qu'il est libre, il a du mal à trouver un toit", est-il écrit. "Pour lui, il est difficile de comprendre comment il pourrait se présenter lui-même pour un entretien, car il n'a pas accès à une douche ou à des vêtements pour se vêtir. " Ce qui se passe-t-il avec l'attribution des logements sociaux à Anderlecht ? Et quelle est la responsabilité du président ?

Pano a mené une enquête pour VRT NWS. Il est vrai que l'homme a été libéré pour une période de suspension de peine en 2023, après une série de longues peines de prison.

Cependant, sa peine n'était pas terminée. En février 2023, l'homme a été condamné à 30 mois de prison. Lors de sa période de suspension de peine, l'homme a commis deux vols, pour lesquels il a été condamné à une peine supplémentaire en fin d'année 2023. Les condamnations ont eu lieu pendant la période où le dossier a été examiné par la Haard d'Anderlecht et ensuite par un membre du BGHM.

La Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale a réagi en disant que l'attribution "était correcte sur la base du dossier" et qu'aucune "irrégularité" n'a été constatée.

"Cependant, de nouveaux éléments concrets ont conduit la BGHM à réexaminer le dossier, à titre de précaution", a déclaré la société. "Cela pourrait, dans le cas extrême, conduire à la présentation d'une plainte pénale", a ajouté la société. Le réexamen du dossier implique également la commune d'Anderlecht et la Haard d'Anderlecht. Nous comprenons parfaitement que ce type de situation puisse susciter des questions chez les familles qui attendent parfois longtemps pour obtenir un logement.

Hier, il est clair que l'homme n'a pas été présent lors de l'entretien social. D'après le rapport, c'est la sœur de l'homme et un travailleur social qui se sont présentés au service social de la Haard d'Anderlecht pour trouver une solution pour l'hébergement de son frère, qui est sans-abri. Le rapport indique également que l'homme a quitté la prison.

"Depuis qu'il est libre, il a du mal à trouver un toit", est-il écrit. "Pour lui, il est difficile de comprendre comment il pourrait se présenter lui-même pour un entretien, car il n'a pas accès à une douche ou à des vêtements pour se vêtir.





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