Un homme meurt après une baignade dans la Lesse à Houyet

Un homme est mort après avoir disparu lors d'une baignade dans la Lesse à Houyet, en Belgique. Les secours locaux ont déployé un important dispositif pour le localiser et le secourir, mais il a finalement été retrouvé sans vie. Les violents orages ont également fait des dégâts en Belgique, notamment un moulin datant de 1512 qui a été renversé par le vent.

Un homme est mort après avoir disparu lors d'une baignade dans la Lesse à Houyet , en Belgique . Les secours locaux ont déployé un important dispositif pour le localiser et le secourir, mais il a finalement été retrouvé sans vie.

Les violents orages ont également fait des dégâts en Belgique, notamment un moulin datant de 1512 qui a été renversé par le vent. Dans un autre incident, un homme a été victime d'un inceste dans sa vie et témoigne de l'expérience. La saison des moules de Zélande est également lancée, mais le prix de cette année est inconnu





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