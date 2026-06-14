Un homme retranché dans un entrepôt à Leeuw-Saint-Pierre se rend après plusieurs heures de négociations

Un homme s'est retranché dans un entrepôt à Leeuw-Saint-Pierre après un contrôle de police, menaçant de mettre le feu. D'importants moyens ont été déployés. Il s'est rendu sans violence après des heures de négociations.

Un homme s'est retranché ce mercredi après-midi dans un entrepôt situé à Leeuw-Saint-Pierre , près de Bruxelles , après un contrôle de police qui a mal tourné.

Selon les premières informations, l'individu, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a menacé de mettre le feu au bâtiment, provoquant le déploiement d'importants moyens policiers et de plusieurs équipes de pompiers. Les forces de l'ordre ont rapidement établi un périmètre de sécurité autour de l'entrepôt, situé dans une zone industrielle, et ont tenté de négocier avec le retranché. Les riverains ont été invités à rester chez eux et à éviter la zone le temps de l'intervention.

Les autorités ont confirmé que l'homme était seul à l'intérieur du bâtiment et qu'il semblait armé, bien que la nature précise de son armement n'ait pas été communiquée. Des unités spéciales de la police fédérale, dont le DSU (Direction des unités spéciales), ont été dépêchées sur place pour gérer la situation. Les négociateurs ont été mobilisés pour tenter de résoudre le conflit sans violence.

Selon des sources proches de l'enquête, l'homme aurait été contrôlé par la police plus tôt dans la journée pour une raison encore indéterminée, et c'est lors de ce contrôle qu'il aurait pris la fuite et s'est retranché dans l'entrepôt. Vers 18 heures, après plusieurs heures de négociations, l'homme s'est finalement rendu sans incident majeur. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Les pompiers, qui étaient en attente pour intervenir en cas d'incendie, ont pu lever le dispositif.

Aucun blessé n'est à déplorer, et l'entrepôt n'a subi aucun dommage. La police judiciaire locale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident et comprendre les motivations du retranché. Cet événement rappelle que les contrôles de routine peuvent parfois dégénérer en situations de crise, nécessitant une réponse rapide et coordonnée des services d'urgence





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