Un homme se trouve en danger de mort après une attaque à Diksmuide

Un homme a été touché par un coup de feu dans le quartier des gares de Diksmuide, laissant le parquet enquêter sur un lien avec le milieu du trafic de drogue.

In Diksmuide , un homme se trouve en danger de mort, après avoir été touché par un coup de feu dans le quartier des gares. Le blessé a reçu une blessure à la poitrine.

Six suspects ont été arrêtés et seront interrogés au cours de la journée. Le parquet enquête sur un lien avec le milieu du trafic de drogue. L'incident a eu lieu tôt le matin, autour de 5 heures. Le parquet a fait appel à un médecin légiste et à un expert en armes.

Le laboratoire a également été appelé sur place. Des caméras ont été installées dans le quartier des gares et les images seront examinées. Le maire, Koen Coupillie (Actie! ), a déclaré : “On espère que tout ira bien avec le blessé.

” Le motif de l'attaque est encore inconnu. Le parquet enquête sur un lien avec le milieu du trafic de drogue, qui a été un problème dans le passé. Dans le passé, Diksmuide a eu des problèmes avec la flakka, une drogue synthétique très puissante. Ce problème a commencé à diminuer l'an dernier.

Cette semaine, le plus grand événement de l'année aura lieu à Diksmuide : les Fêtes de la bière et du fromage, qui célèbrent leur 50e anniversaire. Des milliers de personnes sont attendues et le maire a promis de libérer la circulation le plus rapidement possible





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