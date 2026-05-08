Un homme de 30 ans est décédé et un autre de 23 ans a été grièvement blessé dans une agression au couteau à Anvers. Le parquet a ouvert une enquête pour vol avec homicide. Aucune arrestation n'a encore été effectuée. Une enquête parallèle révèle des pratiques douteuses dans les soins du dos en Belgique.

À Anvers , sur le quai du Kiel, un homme de 30 ans est décédé dans la nuit suite à une agression au couteau. Un autre homme de 23 ans a été grièvement blessé.

Le parquet a ouvert une enquête pour vol avec homicide. Aucune personne n'a encore été arrêtée. La police a été alertée dans la nuit sur la Sint-Bernardsesteenweg pour un homme présentant des blessures par arme blanche.

« La police et les services d'urgence se sont rendus sur place et la victime a été transportée à l'hôpital, mais l'homme y est décédé », explique Kristof Aerts du parquet d'Anvers. « Alors que la police effectuait encore des constatations, un deuxième homme s'est présenté à eux. Lui aussi avait une blessure par arme blanche, mais moins grave. » Le parquet a demandé l'intervention d'un juge d'instruction, mais aucun suspect n'a encore été interpellé.

« Une enquête est en cours pour vol avec homicide et pour vol avec violence, car des téléphones portables ont peut-être été volés. Le laboratoire judiciaire s'est rendu sur place. La victime blessée sera également interrogée et nous examinons s'il existe encore des images de caméras utiles dans les environs. » Parallèlement, une enquête de Pano sur les soins du dos en Belgique révèle que certaines interventions sont inutiles, voire nocives.

Est-ce un modèle économique ? VRT NWS a mené une enquête approfondie





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