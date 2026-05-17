Un incendie dévastateur ravage une maison à Balen : causes indéterminées, dégâts importants

Un incendie d'ampleur incontrolée a détruit une grande partie d'une habitation rue Gerheide à Balen, sans faire de victimes. Les causes du sinistre restent à déterminer, tandis que les dégâts sont estimés à un niveau particulièrement critique.

Un incendie d'une gravité considérable s'est déclenché dans une habitation située rue Gerheide à Balen. Bien qu'aucune victime n'ait été à déplorer, les dégâts matériels ont été considérables.

Le toit de la maison a été presque totalement détruit, et les autres parties de l'habitation ont subi des dommages importants dus aux flammes, à la fumée ainsi qu'à l'eau utilisée pour contenir l'incendie. L'origine exacte du feu reste encore indéterminée, mais les premières investigations ont révélé que les flammes se sont d'abord déclarées dans une chambre à l'étage.

Les pompiers du poste de Kempen ont été alertés peu après 20 heures ce samedi, alors que des colonnes de fumée étaient observées s'échappant du toit de la maison. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté que les flammes räpandaient à une vitesse alarmante, perçant même à travers le toit et générant une épaisse fumée.

Bien que la maison soit située à proximité d'une station-service, les autorités ont affirmié qu'il n'y avait à aucun moment eu de risque d'extension du feu à d'autres structures. Après une demi-heure d'intenses opérations de secours, les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie, mais les dégâts semblent irréversibles. Les spécialistes suspectent que l'ensemble de l'habitation est désormais inhabitable.

Les circonstances entourant le déclenchement de l'incendie restent floues, mais il est établi qu'il a pris naissance dans une chambre à l'étage et s'est ensuite propagé aux autres pièces. Des indices suggèrent que les services d'électricité, de gaz et d'eau de la résidence avaient été coupés depuis longtemps, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un acte criminel. La police locale, en collaboration avec un expert en incendies, est chargée de clarifier les circonstances exactes de ce sinistre.

Par ailleurs, la rue Gerheide, située dans le hameau éponyme de Balen, a été temporairement fermée à la circulation pendant près de trois heures en raison des opérations d'intervention





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