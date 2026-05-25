Un individu a pulvérisé une substance près d’un distributeur automatique à Tokyo, entraînant la fermeture des rues et la mobilisation de pompiers

Le porte-parole de la police de Tokyo, Yusuke Koide, a déclaré à l’AFP qu’un homme avait pulvérisé une substance près d’un distributeur automatique au rez-de-chaussée du bâtiment, tandis qu’un responsable local des pompiers a indiqué qu’unedans ce quartier très touristique. A la mi-journée, les rues directement autour du bâtiment, situé dans le quartier commerçant de Ginza et abritant de nombreuses marques de luxe, ont été bloquées après l’incident et des camions de pompiers et des ambulances se sont alignés le long de la rue. En revanche les passants, essentiellement des touristes, pouvaient continuer à déambuler sur les trottoirs de l’autre côté de la rue. Une personne est transportée sur une civière vers une ambulance par des ambulanciers au centre commercial Ginza 6 à Tokyo, le 25 mai 2026, après qu’un individu aurait pulvérisé une substance dans les environs. © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Copyright

Le porte-parole de la police de Tokyo , Yusuke Koide, a déclaré à l’AFP qu’un homme avait pulvérisé une substance près d’un distributeur automatique au rez-de-chaussée du bâtiment, tandis qu’un responsable local des pompiers a indiqué qu’unedans ce quartier très touristique.

A la mi-journée, les rues directement autour du bâtiment, situé dans le quartier commerçant de Ginza et abritant de nombreuses marques de luxe, ont été bloquées après l’incident et des camions de pompiers et des ambulances se sont alignés le long de la rue. En revanche les passants, essentiellement des touristes, pouvaient continuer à déambuler sur les trottoirs de l’autre côté de la rue.

Une personne est transportée sur une civière vers une ambulance par des ambulanciers au centre commercial Ginza 6 à Tokyo, le 25 mai 2026, après qu’un individu aurait pulvérisé une substance dans les environs. © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Copyrigh





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