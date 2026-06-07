Un industriel chimique du nord des Pays-Bas soupçonné d'avoir laissé déposer illégalement environ 5 millions de kilos de sel de mer

Un industriel chimique du nord des Pays-Bas est soupçonné d'avoir laissé déposer illégalement environ 5 millions de kilos de sel de mer sur des terres agricoles près de la frontière belge au cours des trois dernières années. L'entreprise impliquée, la Dutch Glycerin Refinery (DGR), est basée dans le parc chimique de Delfzijl, à Farmsum, dans la province de Groningue. La DGR produit de la glycéroline pour les cosmétiques et les produits de nettoyage, qui génère beaucoup de sel de mer en déchets.

Un industriel chimique du nord des Pays-Bas a laissé déposer illégalement environ 5 millions de kilos de sel de mer sur des terres agricoles près de la frontière belge au cours des trois dernières années.

Selon une enquête menée par les plateformes d'enquête Follow The Money (FTM) et BN De Stem, le sel a causé une pollution grave du sol. L'entreprise impliquée, la Dutch Glycerin Refinery (DGR), est basée dans le parc chimique de Delfzijl, à Farmsum, dans la province de Groningue. La DGR produit de la glycéroline pour les cosmétiques et les produits de nettoyage, qui génère beaucoup de sel de mer en déchets.

Il est soupçonné que le sel de mer ait été utilisé comme amendement pour le sol, avant d'être illégalement dispersé et enterré. Dans certains endroits, l'eau de puits a été salée comme l'eau de mer, ont découvert les inspecteurs. Le ministère public considère la méthode utilisée par la DGR comme étant une forme de décharge illégale. Selon FTM et BN De Stem, cela a permis à l'entreprise d'économiser environ 1 million d'euros par an.

Depuis 2023, le sel de mer a été acheminé via des intermédiaires jusqu'à deux commerçants en Belgique. Ils ont vendu le sel, l'ont dispersé sur des terres agricoles et l'ont enterré sous des granges et des champs démolis dans la région de Baarle-Nassau. Le sel aurait également été exporté vers la Pologne et l'Allemagne. La justice considère désormais officiellement ces deux individus comme des suspects.

L'un d'eux a déjà été condamné pour fraude sur le fumier. Des laboratoires de drogue ont été découverts dans les propriétés de l'autre suspect. Des experts avertissent des conséquences graves pour le sol. Angelique Huijben, présidente de la Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), déclare : "Tout le vivant, les plantes et les animaux, peuvent mal tolérer le sel.

Cela peut avoir des conséquences à long terme.

" Ciska Veen, un écologue du sol au Nederlands Instituut voor Ecologie, ajoute : "Tout le vivant, les plantes et les animaux, peuvent mal tolérer le sel. Cela peut avoir des conséquences à long terme.

" La production de glycérol (par exemple à partir de savon) génère toujours un certain type de déchet. C'est une sorte de résidu qui n'est pas de la glycérol pure, mais une sorte de liquide épais et sombre qui contient encore tout et le sel. Le sel peut être nuisible aux plantes et perturber la structure du sol à long terme. Il peut également contenir des résidus qui ne sont pas souhaitables dans votre jardin ou champ.

Dans la pratique, ce type de déchet n'est donc pas utilisé directement dans l'agriculture, mais est plutôt recyclé ou utilisé pour d'autres applications industrielles. La DGR nie avoir proposé le sel de mer comme amendement pour le sol, mais reconnaît que certains acheteurs ont pu voir des possibilités de le commercialiser comme tel. L'entreprise déclare également que les livraisons au acheteur concerné ont été arrêtées immédiatement.

L'Omgevingsdienst Groningen affirme que la DGR a payé pour l'évacuation du sel et que cela l'a considéré comme un produit et non comme un déchet. Selon FTM, la DGR était cependant au courant que le sel de mer était acheminé via des intermédiaires jusqu'à des terres agricoles. Huijben espère une condamnation.

"Le sol est tout pour un agriculteur. La terre doit être saine. Si elle ne l'est pas, le sol est sous votre existence.

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