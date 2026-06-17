Un jeune garçon de 13 ans décédé dans un accident de la route à Kerkom-bij-Sint-Truiden

Un jeune garçon de 13 ans est décédé dans un accident de la route sur la Naamsesteenweg à Kerkom-bij-Sint-Truiden. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore claires.

Un jeune garçon de 13 ans est décédé dans un accident de la route sur la Naamsesteenweg à Kerkom-bij-Sint-Truiden. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore claires.

Une experte en circulation routière est présente sur les lieux pour enquêter sur les conditions de l'accident. L'accident de la route s'est produit à environ 16 heures à proximité du carrefour entre la Naamsesteenweg et la Truilingenstraat. Lorsque le jeune garçon a traversé la chaussée à un passage piéton, il a été percuté par une voiture. Le jeune garçon est décédé sur les lieux, a déclaré Anja De Schutter du parquet du Limbourg.

Nous enquêtons actuellement sur les circonstances de l'accident. Une experte en circulation routière a été nommée. Le maire Vandenhove (Vooruit) a réagi avec émotion au nouveau. Nous connaissons ces gens, a-t-il dit.

Mes pensées sont avec les proches du défunt. C'est une journée sombre pour notre ville, a-t-il ajouté. Les services de police étaient également extrêmement bouleversés. Beaucoup d'entre eux ont des enfants.

Ils sont actuellement accompagnés. La communauté locale est bouleversée par cette nouvelle tragique





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