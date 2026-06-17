Un match fou et spectaculaire entre l'Angleterre et la Croatie au Mondial

Le groupe L a livré un match intense et riche en buts, où l'Angleterre et la Croatie ont tour à tour pris l'avantage avant qu'une envolée offensive en fin de partie n'offre la victoire aux Croates. Retour sur une partie marquée par des phases arrêtées décisives et des gardiens déterminants.

Le match du groupe L a offert un spectacle palpitant et riche en rebondissements, opposant deux favoris qui ont fait preuve d'une efficacité redoutable, particulièrement en première période.

Dès les premières minutes, les deux équipes ont converti leurs deux premières occasions, installant un rythme effréné. L'équipe d'Angleterre a ouvert le score sur penalty après une faute maladroite dans la surface, transformé avec sang-froid (0-1, 12'). La Croatie a réagi immédiatement par une action rapide sur son aile droite, un joueur reprenant le ballon d'une touche précise pour loger le cuir dans la lucarne, égalisant ainsi (1-1, 36').

Six minutes plus tard, les Three Lions ont repris l'avantage sur une nouvelle phase arrêtée, cette fois un corner où un défenseur, esseulé au second poteau, a trouvé le chemin des filets (1-2, 42'), inscrivant son dixième but en Coupe du monde. juste avant la pause, la Croatie a de nouveau réagi en marquant sur sa deuxième occasion du match : un centre parfaitement ajusté dans la surface a été exploité par un attaquant qui n'a pas laissé passer l'opportunité (2-2, 45+5'). Après le retour des vestiaires, l'Angleterre a repris l'avantage par un joueur qui a profité d'une défense passive pour s'avancer et croiser sa frappe, redonnant l'avantage aux siens (2-3, 47').

Fait notable : après ce but, les Anglais se sont créé plusieurs occasions sans parvenir à faire le break, en raison notamment des arrêts déterminants du gardien croate. Menés au score, les Vatreni ont tenté de revenir dans la partie, mais ils n'ont que très rarement inquiété le portier anglais. Finalement, un joueur croisé entré en jeu a scellé le score en inscrivant un but en fin de match (4-2, 85'), clôturant une rencontre folle et spectaculaire





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