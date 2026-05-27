Un modèle innovant pour déterminer les pistes cyclables sécurisées à Bruxelles

Les chercheurs de la VUB ont développé un modèle qui permet d'objectiver les flux de circulation dans toute la capitale, priorisant les interventions selon les besoins réels des usagers cyclistes.

Les chercheurs de la VUB ont développé un modèle innovant pour déterminer où construire de nouvelles pistes cyclables sécurisées à Bruxelles . Cette recherche répond à un enjeu crucial de politique publique , permettant d'objectiver les flux de circulation dans toute la capitale.

L'outil développé permet de prioriser les interventions selon les besoins réels des usagers cyclistes. Les chercheurs ont analysé les données vélos de la Région avec celles de Strava sur une période de 5 ans, identifiant 18 tronçons problématiques où les cyclistes doivent cohabiter avec le trafic automobile. L'avenue de la Couronne illustre parfaitement les défis de sécurité rencontrés par les cyclistes bruxellois.

Sur cette artère, les vélos partagent une bande avec les bus et les taxis, ce qui complique davantage la situation sur certains tronçons. Les cyclistes doivent être protégés, il n'y a pas de différence entre les parties cyclistes et les parties voitures. Les chercheurs ont développé un modèle qui permet de placer un compteur virtuel dans une rue à Bruxelles et de dire, si ici il y avait un compteur, combien de cyclistes il aurait enregistrés.

Cet outil devient précieux dans un contexte où les budgets publics sont de plus en plus contraints





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