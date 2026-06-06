Un nourrisson de sept mois tué par des tirs israéliens à Hébron, relançant les tensions en Cisjordanie

Le ministère de la Santé palestinien rapporte la mort d'un bébé de sept mois et des blessures légères aux parents après qu'un véhicule civil a été pris pour cible par l'armée israélienne près d'Hébron. Le drame ravive les violences qui secouent la Cisjordanie depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, où plus d'un millier de Palestiniens ont déjà perdu la vie.

Un nourrisson palestinien de sept mois a perdu la vie près d' Hébron , dans le sud de la Cisjordanie occupée, après que l'armée israélienne a ouvert le feu sur son véhicule civil.

Selon le ministère de la Santé palestinien, les parents de l'enfant ont également été blessés, bien que leurs blessures soient restées légères. Le drame s'est produit vendredi soir dans le secteur de Tel Rumeida, où les forces d'occupation ont, d'après le communiqué du ministère, visé le véhicule qui se dirigeait dans leur direction.

Le directeur de l'hôpital gouvernemental de Hébron, le Dr Tareq Barbarawi, a confirmé à l'AFP que l'enfant était arrivé à l'hôpital avec des blessures qualifiées de graves avant de succomber à ses blessures. L'armée israélienne, après avoir reconnu qu'elle avait tiré, a expliqué que ses soldats avaient perçu un véhicule accélérant vers eux et qu'un soldat avait réagi en ouvrant le feu, estimant que le tir était proportionné à la menace perçue.

Une enquête préliminaire aurait toutefois conclu que les victimes étaient des civils et qu'aucune responsabilité de groupe n'était impliquée





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