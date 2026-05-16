Un passager mineur de 16 ans est mort dans un accident de voiture à Brasschaat

Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de la Sionkloosterlaan, percutant un arbre situé sur le côté droit de la route avant de heurter un autre arbre de plein fouet. Quatre garçons et une fille, âgés de 16 à 17 ans, étaient passagers mineurs. Un d’eux n’a pas survécu, deux autres sont entre la vie et la mort, tandis que les deux autres sont gravement blessés. L’incident a été fatal pour un des passagers. La bourgmestre de Brasschaat, Adinda Van Gerven, a déclaré que les habitants de la région étaient bouleversés par cet événement. Le ministre Jan Jambon, également résident à Brasschaat, s’est également rendu sur place. Les familles et les jeunes en seront marqués à vie.

Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de la Sionkloosterlaan, percutant un arbre situé sur le côté droit de la route avant de heurter un autre arbre de plein fouet.

Quatre garçons et une fille, âgés de 16 à 17 ans, étaient passagers mineurs. Un d’eux n’a pas survécu, deux autres sont entre la vie et la mort, tandis que les deux autres sont gravement blessés. L’incident a été fatal pour un des passagers. La bourgmestre de Brasschaat, Adinda Van Gerven, a déclaré que les habitants de la région étaient bouleversés par cet événement.

Le ministre Jan Jambon, également résident à Brasschaat, s’est également rendu sur place. Les familles et les jeunes en seront marqués à vie





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