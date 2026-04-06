Un phoque blessé secouru sur la côte belge : une intervention rapide pour sauver l'animal

La NorthSealTeam, appuyée par les pompiers, est intervenue pour secourir un phoque grièvement blessé sur la côte. L'animal, victime d'un ruban plastique, est désormais en soins à SeaLife Blankenberge en vue d'une réhabilitation avant un éventuel retour à la mer. L'équipe rappelle l'importance de signaler tout phoque en détresse.

Alertée aux environs de midi, l'équipe de protection des phoques de la mer du Nord (NorthSealTeam) a rapidement dépêché ses équipes sur place, avec le soutien des pompiers. Dès leur arrivée, les secours ont immédiatement constaté la gravité de la situation : l'animal était grièvement blessé et présentait des signes évidents d'affaiblissement.

Hans Synaeve, membre de l'équipe, a expliqué : Avec l'aide précieuse des pompiers, nous sommes finalement parvenus à capturer le phoque, qui était dans un état critique. Il était déjà considérablement affaibli, ce qui nous a conduit à prendre la décision de ne pas le relâcher directement en mer. Nous avons préféré le prendre en charge pour lui prodiguer les soins nécessaires. Malheureusement, il est fréquent que nous rencontrions des phoques blessés dans le cadre de nos missions de sauvetage. Ces interventions sont cruciales pour la survie de ces mammifères marins et soulignent l'importance de la vigilance et de la protection de leur habitat.\La cause principale de cet état préoccupant a été identifiée comme étant un ruban en plastique qui s'était dangereusement enroulé autour du cou du phoque, exerçant une pression importante et compromettant sa santé. Les pompiers, agissant avec rapidité et professionnalisme, ont immédiatement procédé à la délicate opération de retrait de ce lien plastique, responsable de la souffrance de l'animal. Une fois libéré de cette entrave, le phoque a été transféré vers l'aquarium SeaLife de Blankenberge, un centre spécialisé dans la prise en charge et les soins des animaux marins, où il bénéficiera d'une attention particulière et des traitements nécessaires pour sa guérison. L'expertise des soigneurs de SeaLife est essentielle pour maximiser les chances de survie de ce jeune phoque, qui devra retrouver toutes ses forces avant de pouvoir envisager un retour en toute sécurité dans son environnement naturel, la mer du Nord. Ces initiatives sont essentielles pour sensibiliser le public à l'impact des déchets plastiques sur la faune marine et pour encourager des pratiques plus respectueuses de l'environnement.\Actuellement, le jeune phoque est pris en charge par les soigneurs de l'aquarium, qui s'attachent à lui prodiguer tous les soins nécessaires pour favoriser sa convalescence. L'objectif principal est de l'aider à retrouver progressivement ses forces et à reprendre du poids avant de pouvoir envisager son retour à la mer. Hans Synaeve a d'ailleurs souligné l'importance de cette phase de réhabilitation : Il est primordial qu'il récupère entièrement avant de pouvoir être relâché en mer. Le processus de guérison peut être long et nécessite une surveillance constante, des soins attentifs et une alimentation adaptée aux besoins du phoque. Les autorités compétentes rappellent à toutes les personnes qui pourraient apercevoir un phoque en détresse de contacter immédiatement la North Seal Team au numéro de téléphone suivant : 0491/74.32.78. Ce simple geste peut faire toute la différence pour la survie de ces magnifiques créatures marines, et il est crucial que chacun d'entre nous fasse preuve de vigilance et de responsabilité pour préserver la santé de l'écosystème marin. L'action conjointe de la North Seal Team, des pompiers et des soigneurs de SeaLife illustre parfaitement l'importance de la collaboration pour la protection de la faune sauvage





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