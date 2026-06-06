Un plongeur tué par un requin de 4,5 m au large de Perth, quatrième décès en Australie cette année

Un plongeur d'une trentaine d'années pratiquant la chasse sous-marine a été mortellement attaqué par un requin de 4,5 mètres près de Michaelmas Island, au large de Perth. Les autorités ont confirmé le décès et lancent un appel à la prudence. Cette attaque porte le nombre de décès liés aux requins en Australie à quatre depuis janvier, avec deux incidents en Australie-Occidentale. Des experts pointent l'impact de l'augmentation des activités marines et du réchauffement des océans sur le comportement des requins.

Un plongeur pratiquant la chasse sous-marine a été tué par un requin de 4,5 mètres au large de Perth . Cette nouvelle attaque porte à quatre le nombre de décès liés aux requins en Australie depuis le début de l'année.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été attaqué par le prédateur au large de Michaelmas Island, au sud-est de Perth, selon les services d'ambulance et les autorités de l'État d'Australie-Occidentale. L'attaque a été signalée vers 11h25, heure locale. La police indique que le plongeur chassait sous-marin lorsqu'il a été mordu par le requin. Il a été ramené à terre où les secouristes ont tenté de le réanimer, sans succès.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement régional a appelé la population à faire preuve d'une vigilance accrue dans la zone et à suivre les signalements de requins. Cette attaque survient seulement deux semaines après la mort d'un homme tué par un requin dans l'État du Queensland, dans le nord du pays. Il s'agit par ailleurs de la deuxième attaque mortelle cette année en Australie-Occidentale.

En mai, un homme était décédé après une attaque de grand requin blanc au large de l'île Rottnest, près de Perth. Des scientifiques australiens estiment que le nombre croissant d'usagers de la mer et la hausse des températures océaniques modifient les schémas migratoires des requins, ce qui pourrait contribuer à l'augmentation des incidents





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