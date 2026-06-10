Un prêtre-ouvrier belge accusé d'abus sexuels sur des sans-abri

Germain Dufour, un prêtre-ouvrier belge, est accusé d'abus sexuels sur des sans-abri à Liège. Les rumeurs commençaient à faire de plus en plus de bruit au début des années 1990, mais l'omerta règnait dans le quartier. Les abus du père Dufour ont longtemps été passés sous silence en raison de la précarité des occupants du foyer.

Germain Dufour , un prêtre-ouvrier belge, était connu pour son mode de vie simple et ses prises de position sociales et politiques. Il avait fondé un foyer pour les sans-abri à Liège , mais selon une enquête, il aurait commis des abus sur de nombreuses victimes.

Les rumeurs commençaient à faire de plus en plus de bruit au début des années 1990, mais l'omerta règnait dans le quartier. Les abus du père Dufour ont longtemps été passés sous silence en raison de la précarité des occupants du foyer. Les témoins ont expliqué que les abus étaient un secret de Polichinelle à Liège et que les victimes avaient parlé de leurs expériences à des travailleurs sociaux et des personnes du quartier, mais rien ne bougeait.

Le père Dufour était un homme d'église qui luttait contre l'urbanisation et l'expulsion des sans-papiers, mais il avait également une vision très progressiste de la sexualité. Il avait même lancé en politique auprès du parti Ecolo et avait été élu sénateur en 1991.

Cependant, selon les accusations, il aurait profité de la vulnérabilité de nombreuses personnes afin d'abuser d'elles. Les victimes ont expliqué que les abus étaient un secret de Polichinelle à Liège et que les témoins avaient parlé de leurs expériences à des travailleurs sociaux et des personnes du quartier, mais rien ne bougeait





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