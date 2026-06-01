Un printemps exceptionnellement chaud en Belgique et en Europe

Le printemps 2023 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en Belgique depuis 1833, avec des températures dépassant largement les normales et des vagues de chaleur précoce, notamment en mai. L'Europe a également subi des records de chaleur, causant des décès et soulignant les impacts du changement climatique.

Le printemps dernier a été en moyenne à 12,1 degrés Celsius, bien au-dessus de la normale de 10,5 degrés. Cela en fait le deuxième printemps le plus chaud depuis le début des observations en 1833, selon l'IRM.

Les 10 derniers jours de mai ont été "de loin les plus chauds jamais enregistrés". Le printemps apporte toujours son lot de températures variables, chaudes et froides, et cette année n'a pas fait exception. Le 27 mars, la température la plus basse a été enregistrée à Uccle avec -1,3 degré Celsius, tandis que le 29 mai, l'IRM a relevé la température la plus élevée : 30,5 degrés.

Nous avons connu 9 jours d'été avec des températures de 25 degrés ou plus, ce qui représente la troisième place depuis le début des observations. Seuls 2018 (13 jours) et 2007 (11 jours) ont connu plus de jours d'été pendant le printemps. Il y a également eu 2 jours tropicaux avec des températures de 30 degrés ou plus, ce qui place également cette année à la troisième place. Toutes ces températures élevées ont été accompagnées d'une forte dose de soleil.

À Uccle, les trois mois du printemps ont été plus ensoleillés que la moyenne, avec 644 heures et 18 minutes d'ensoleillement. Plus spécifiquement pour le mois de mai, la température mensuelle moyenne s'est établie à 15,4 degrés Celsius, bien au-dessus de la normale pour ce mois (13,9 degrés). Mai a été un mois d'extrêmes. Le 15 mai, on a encore mesuré 2,8 degrés Celsius à Uccle, et à peine deux semaines plus tard, on atteignait déjà 30,5 degrés.

La température la plus froide a été enregistrée le 12 mai à Rossignol, avec -1,4 degré. La température la plus élevée a été relevée le 26 mai à Lierre avec 33,2 degrés. Les 10 derniers jours de mai ont été de loin les plus chauds jamais enregistrés, selon l'IRM. Il n'est donc pas surprenant que mai soit le 16e mois consécutif où la température moyenne a été supérieure à la normale.

Mai n'a pas été seulement anormalement chaud en Belgique. Dans toute l'Europe, des records de chaleur ont été battus, avec des températures de 10 à 15 degrés supérieures à la normale pour cette période de l'année. En France, il a fait 36 degrés et le gouvernement a signalé 7 décès. Les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes en mauvaise santé sont particulièrement vulnérables pendant les vagues de chaleur.

Mais dans ce cas, la plupart des décès ont été causés par des accidents lors de la baignade, par exemple dus à un choc thermique. Fin mai, à Paris, les sans-abri ont réclamé une meilleure protection contre le soleil. Un dôme de chaleur s'est formé au-dessus de l'Europe de l'Ouest. Un tel dôme se produit lorsqu'une zone de haute pression reste bloquée pendant une longue période.

Cela arrive de plus en plus fréquemment maintenant que le jet stream s'affaiblit sous l'effet des perturbations climatiques. L'Organisation des Nations Unies a déclaré qu'à titre provisoire, aucune amélioration n'est en vue. Pire : elle estime "probable" que la température mondiale dépassera structurellement de 1,5 degré le niveau d'il y a 150 ans, avant que l'humanité ne commence massivement à brûler des combustibles fossiles. Une importante limite symbolique serait ainsi franchie.

Le météorologue Bram nous livre la prévision suivante : Nous commençons de façon assez ensoleillée, mais progressivement la nébulosité augmente. L'après-midi, il est parfois très nuageux, bien qu'il reste sec dans la plupart des régions. Les maxima atteignent environ 19 degrés en bord de mer et en Haute-Belgique, et autour de 23 degrés ailleurs, avec un vent de sud-ouest faible à modéré. Cette nuit, le ciel se dégage temporairement, mais des averses traversent progressivement le pays d'ouest en est.

Les minima varieront entre 12 et 18 degrés, avec peu de vent





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