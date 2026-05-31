Un puissant bolide explose au-dessus de la Nouvelle-Angleterre, libérant l'énergie de 300 tonnes de TNT

Une météorite a traversé le ciel de la Nouvelle-Angleterre le 13 mai 2021, provoquant une explosion équivalente à 300 tonnes de TNT et des détonations entendues sur une grande zone. L'objet naturel, non lié à une pluie de météores, s'est désintégré à haute altitude entre le Massachusetts et le New Hampshire.

Une météorite , ou plus précisément un bolide, a traversé le ciel de la Nouvelle-Angle aux États-Unis le jeudi 13 mai 2021, libérant une énergie équivalente à environ 300 tonnes de TNT selon la NASA .

Le phénomène, accompagné de fortes détonations, a surpris de nombreux habitants, certains affirmant sur les réseaux sociaux avoir senti leur maison trembler. Le corps céleste s'est désintégré à 14h06 heure locale, soit 20h06 en Belgique, au-dessus de la zone située entre le Massachusetts et le New Hampshire, a précisé Jennifer Dooren, cheffe adjointe pour la presse à la NASA, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon l'agence spatiale américaine, cette boule de feu n'était liée à aucune pluie de météores active. Il s'agissait bien d'un objet naturel, et non de la rentrée dans l'atmosphère de débris spatiaux ou d'un satellite. Au moment de sa rupture, le météore filait à environ 120 000 km/h, à près de 64 kilomètres d'altitude. La puissance dégagée explique les détonations entendues dans la région.

Ce phénomène a été capté par le réseau de détection d'éclairs de la NOAA, un système normalement conçu pour détecter les éclairs. Plusieurs médias américains indiquent que le signal visible vers 18h11 UTC / 14h11 heure locale, au large du Massachusetts, correspond à l'anomalie liée au bolide. L'observation de ce type d'événement, bien que spectaculaire, n'est pas extrêmement rare. Les宇航ences sont des fragments de comètes ou d'astéroïdes qui entrent dans l'atmosphère terrestre à très haute vitesse.

La friction avec l'air les fait chauffer et briller, créant une boule de feu visible depuis le sol. Leur désintégration peut produire des ondes de choc acoustiques, entendues comme des détonations, surtout lorsque l'énergie libérée est importante, comme cela a été le cas ici avec l'équivalent de 300 tonnes de TNT. La altitude de l'explosion, environ 64 km, a permis une large propagation du son et une visibilité sur plusieurs centaines de kilomètres.

Les témoignages sur les réseaux sociaux ont abondé, décrivant une lumière intense suivie d'un grondement sourd. Ces rapports spontanés sont précieux pour les scientifiques qui cherchent à reconstituer la trajectoire et la composition de l'objet. La NASA et d'autres agences spatiales surveillent constamment le ciel pour détecter ces phénomènes. Le réseau de détection d'éclairs de la NOAA a involontairement enregistré le flash lumineux, montrant comment les infrastructures existantes peuvent être utilisées pour l'étude des entrées atmosphériques.

Cette détection permet de confirmer l'heure et la position approximative de l'événement. Les données recueillies aident à mieux comprendre la fréquence des impacts de météoroïdes de taille modeste sur notre planète. Ces objets, souvent de la taille d'une petite voiture, se désintègrent généralement en altitude et ne causent pas de dégâts au sol.

Cependant, ils rappellent que la Terre est constamment bombardée par des débris spatiaux et que certains peuvent être assez massifs pour produire des effets sensibles, comme des tremblements de maison ou des explosions sonores. L'analyse de l'événement se poursuit pour déterminer si des fragments ont atteint la surface en tant que météorites. Pour l'instant, aucun dommage ni aucun débris n'ont été signalés.

Cet incident illustre également la vulnérabilité de nos technologies modernes aux interférences naturelles et l'importance de la surveillance spatiale pour la sécurité





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