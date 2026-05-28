Un responsable américain a déclaré que l'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et frappé une station de contrôle dans le port de Bandar Abbas

Un responsable américain a déclaré à Reuters que l'armée américaine a abattu quatre drones d'attaque iraniens et frappé une station de contrôle dans le port de Bandar Abbas d'où un cinquième drone allait être lancé. L'agence de presse iranienne Tasnim a cité une source militaire disant que la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait tiré en direction d'un pétrolier américain qui tentait de traverserdans une zone inhabitée près de Bandar Abbas, a dit la source, précisant qu'aucune victime ni dégât n'avait été signalé. Plus tôt dans la journée, la télévision d'Etat iranienne a dit avoir obtenu une copie d'un protocole d'entente préliminaire prévoyant que Téhéran rouvre dans un délai d'un mois le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz , qu'il gère ensuite en coopération avec Oman, tandis que Washington lèverait son blocus naval et retirerait ses troupes des zones limitrophes de l'Iran. Donald Trump a affirmé qu'aucun pays ne contrôlera le détroit, menaçant ainsi Oman avec qui les Etats-Unis ont des liens militaires et économiques de longue date.

Un responsable américain a déclaré à Reuters que l'armée avait abattu quatre drones d'attaque iraniens et frappé une station de contrôle dans le port de Bandar Abbas d'où un cinquième drone allait être lancé.

L'agence de presse iranienne Tasnim a cité une source militaire disant que la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait tiré en direction d'un pétrolier américain qui tentait de traverserdans une zone inhabitée près de Bandar Abbas, a dit la source, précisant qu'aucune victime ni dégât n'avait été signalé. Plus tôt dans la journée, la télévision d'Etat iranienne a dit avoir obtenu une copie d'un protocole d'entente préliminaire prévoyant que Téhéran rouvre dans un délai d'un mois le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz , qu'il gérerait ensuite en coopération avec Oman, tandis que Washington lèverait son blocus naval et retirerait ses troupes des zones limitrophes de l'Iran.

Donald Trump a affirmé qu'aucun pays ne contrôlerait le détroit, semblant menacer Oman, avec qui les Etats-Unis ont des liens militaires et économiques de longue date





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