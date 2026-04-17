Un responsable du Pentagone cite Pulp Fiction lors d'une prière militaire

Lors d'un service religieux au Pentagone, Pete Hegseth, nommé à la tête de la Défense américaine, a récité une prière inspirée du célèbre monologue de Jules Winnfield dans le film Pulp Fiction, provoquant des réactions mitigées et un débat sur la frontière entre culture populaire et sphère militaire.

La ligne de démarcation entre le monde du spectacle et la sphère politique américaine, particulièrement sous l'administration Trump, s'avère souvent étonnamment floue. Pete Hegseth , une figure reconnue du paysage médiatique américain en tant qu'ancien présentateur de Fox News et désormais propulsé à des fonctions importantes au sein du Département de la Défense, vient d'en fournir une illustration particulièrement mémorable, comme l'a justement souligné The Guardian.

Lors d'un service religieux organisé au cœur même du Pentagone, dans le but de bénir les efforts de guerre américains, notamment en Iran, Hegseth a entrepris de prononcer une prière destinée à encourager et soutenir les équipes de recherche et de sauvetage. Face à l'assemblée réunie pour cette occasion solennelle, Pete Hegseth a affirmé s'appuyer sur le texte sacré du livre d'Ezekiel, chapitre 25, verset 17. Cependant, les mots qui ont résonné dans la salle n'avaient qu'une lointaine ressemblance avec les passages bibliques du Ve siècle avant J.-C. Pour les spectateurs les plus assidus du septième art, et particulièrement pour les admirateurs de l'œuvre de Quentin Tarantino, la reconnaissance fut immédiate. Les phrases prononcées étaient celles du monologue emblématique de Jules Winnfield, personnage interprété avec brio par Samuel L. Jackson dans le film culte Pulp Fiction. Bien que le scénario du film s'inspire effectivement du passage biblique d'Ezekiel 25:17, il est crucial de noter que ce monologue est en grande partie une création originale, comportant des éléments et des phrases qui ne figurent absolument pas dans le texte biblique original. Il s'agit donc d'une réinterprétation, d'un « remix » culturel, pour le moins audacieux dans un contexte militaire. La réaction officielle du Pentagone n'a pas tardé à venir, tentant de désamorcer la controverse naissante. Sean Parnell, porte-parole du Département de la Défense, a publié un message sur la plateforme X (anciennement Twitter) le jeudi midi, reconnaissant de manière assez transparente que la prière était « évidemment inspirée par un dialogue de Pulp Fiction ». Il a néanmoins précisé que Hegseth n'avait pas explicitement mentionné la source cinématographique lors de son allocution. Pour contrer les critiques qui commençaient à émerger, Parnell a qualifié ces accusations de « fake news », arguant que ce passage, aussi cinématographique soit-il, est devenu un classique, un texte familier dans certains cercles militaires, où il est potentiellement utilisé comme une forme de « remix » culturel ou rhétorique. La démarche de Hegseth ne s'est pas arrêtée là. Il a poussé le mimétisme encore plus loin en adaptant la conclusion du discours. Là où Samuel L. Jackson, dans Pulp Fiction, conclut son monologue par la phrase célèbre « Vous saurez que je suis l'Éternel, quand je sèmerai ma vengeance sur vous », le ministre a substitué cette formule par une autre, résolument ancrée dans le langage militaire et le contexte de sa fonction : « Vous saurez que mon nom de code est Sandy One ». Ce choix souligne davantage le caractère assumé de cette citation, transformant une référence culturelle pop en un élément de rhétorique personnelle, voire d'affirmation identitaire au sein de l'institution militaire. Cette anecdote, bien que potentiellement anecdotique pour certains, soulève des questions plus larges sur la manière dont la culture populaire s'immisce dans les institutions les plus sérieuses et sur la perception de l'autorité et du sacré dans des environnements marqués par le langage et les références spécifiques. L'incident met en lumière une tendance plus large dans la communication politique et militaire contemporaine, où les références à la culture populaire peuvent servir à créer un lien plus immédiat avec un auditoire, à injecter une forme d'humour ou de familiarité, ou encore à marquer les esprits de manière plus percutante qu'un discours conventionnel. La capacité de Pete Hegseth à reconnaître le caractère « remixé » de sa prière, tout en défendant sa légitimité dans un contexte militaire, témoigne d'une certaine audace et d'une compréhension des codes culturels qui transcendent les frontières traditionnelles. Cependant, l'utilisation d'une citation d'un film violent, même dépouillée de son contexte originel, dans un cadre religieux et solennel comme un service de bénédiction pour l'effort de guerre, peut également soulever des interrogations éthiques et symboliques. La décision de modifier la fin du monologue, en substituant une référence théologique par un nom de code militaire, accentue cette fusion entre la sphère profane et la sphère religieuse, entre la fiction cinématographique et la réalité opérationnelle. Le débat ainsi déclenché sur la nature des citations et leur adaptation à des contextes spécifiques, particulièrement au sein des institutions gouvernementales, est loin d'être clos. Il invite à réfléchir sur la manière dont les figures publiques naviguent entre l'héritage culturel, les impératifs de communication et les responsabilités inhérentes à leurs fonctions. La phrase d'Ezekiel, réinventée par Tarantino et reprise par un dirigeant du Pentagone, devient ainsi un symbole des interactions complexes et parfois surprenantes entre l'art, la politique et la religion dans le monde d'aujourd'hui





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