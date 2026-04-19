Un retrait d'argent qui tourne mal : Alain bloqué par un bug informatique

Alain, un Liégeois, a vécu une expérience frustrante lorsqu'il a tenté de retirer 400 euros à un distributeur Batopin. Non seulement l'argent n'est pas sorti, mais 800 euros ont été temporairement bloqués sur son compte. L'incident, lié à une panne chez Worldline, a engendré une longue attente et a affecté ses plans.

Le 4 avril dernier, Alain, un habitant de Liège âgé de la soixantaine, s'est rendu à un terminal bancaire Batopin de sa localité dans le but de retirer 400 euros en espèces. Cependant, son expérience s'est rapidement transformée en une source de frustration. En initiant la procédure habituelle, saisissant son code secret et choisissant les coupures désirées, Alain s'est heurté à un message inhabituel : « Cette opération n’est pas disponible ».

L'argent qu'il s'attendait à recevoir n'a pas été dispensé par l'appareil. Dans un premier temps, il a suspecté une tentative d'arnaque et a examiné attentivement le distributeur, sans déceler d'anomalie évidente. Persistant dans sa démarche, il a alors tenté sa chance sur une autre machine située à proximité, mais le résultat fut le même : aucun billet n'est sorti. Deux jours plus tard, la consultation de son application bancaire a révélé l'ampleur du désagrément. Alain a découvert avec stupeur que la somme de 800 euros, correspondant à ses deux tentatives de retrait de 400 euros, était déduite de son solde et figurait encore comme une transaction « en cours ». Bien que le débit ne fût pas encore définitif, le montant disponible sur son compte avait effectivement diminué, le privant de cette somme pendant une période indéterminée. Cette situation, bien que n'entraînant pas un débit permanent, a engendré une incapacité temporaire à disposer de l'argent souhaité, impactant directement ses plans personnels. L'attente pour la résolution de ce problème a été particulièrement longue et éprouvante pour Alain. Les 400 euros qu'il souhaitait retirer étaient destinés à l'anniversaire de la fille d'amis proches, pour laquelle il avait prévu une enveloppe substantielle. L'impossibilité de retirer cet argent a gâché cette intention, le contraignant à opter pour un virement bancaire. Bien que ce dernier ait rempli son rôle, le caractère spécial et personnel du cadeau était, selon ses propres mots, compromis, le plaisir attendu n'étant plus le même. Ce n'est que le 14 avril, soit dix jours après son passage au terminal, que le dysfonctionnement a été résolu. Il a reçu un courriel d'excuses de la part de Batopin, l'informant que le problème technique était corrigé. Cependant, Alain a regretté l'absence de toute proposition de dédommagement pour la longue période d'attente et le désagrément subi. Contacté par nos soins, le porte-parole de Batopin, Erik Lenoir, a attribué cet incident à une panne informatique majeure survenue chez Worldline le 4 avril, dédouanant ainsi Batopin de toute responsabilité directe. Il a précisé que la panne avait affecté l'ensemble des distributeurs automatiques, y compris ceux de leur réseau, et que leur propre système avait été remis en état de fonctionnement deux heures après le début de l'incident. Selon le réseau de distributeurs, les sommes affichées comme déduites sur les comptes bancaires des utilisateurs ne correspondaient pas à des débits effectifs, mais plutôt à des « réservations » de transactions temporairement bloquées, analogues aux pré-autorisations effectuées lors de certaines réservations par carte Visa. Ces montants n'ont jamais été débités de manière permanente, mais simplement retenus. De son côté, Worldline a confirmé un incident technique survenu dans l'après-midi du 4 avril, expliquant que pour certains clients, les opérations de retrait d'espèces étaient restées visibles comme réservées sur leurs comptes bancaires sans avoir été débitées. L'entreprise a précisé que ces réservations de transactions avaient été automatiquement annulées, mais que le délai de résolution final dépendait de la banque de chaque client, selon leur service de presse, soulignant ainsi la complexité de la chaîne de traitement des transactions bancaires





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