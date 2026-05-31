Un scénario improbable en finale de Roland-Garros

Un match 100% espagnol a présenté un enchaînement improbable de scénarios différents, avec des revers de fortune et des moments de tension. Zverev a finalement remporté le match contre Jodar, en s'envolant au score et en empochant neuf jeux d'affilée.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affrontement 100% espagnol a présenté un enchaînement plutôt improbable de scénarios différents. Dans un premier temps, c'est le jeune loup qui a pris le dessus, remportant notamment douze des treize premiers points et passant à un point de mener 5-1.

L'expérience a ensuite pris le dessus et son aîné a empoché neuf jeux d'affilée, ce qui lui a permis, malgré un léger sursaut de Jodar, de mener deux sets à rien, à la surprise quasi générale. Mais ce sursaut était annonciateur d'un réveil de Jodar qui a ensuite déroulé son tennis pour aller chercher les trois sets suivants, ne laissant que cinq autres petits jeux au passage (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2).

Après avoir été un peu pris à froid, en perdant les trois premiers jeux du match, le numéro 3 est progressivement rentré dans sa rencontre pour s'envoler au score, évacuant rapidement la pression (7-6, 6-4, 6-1). Zverev sera donc en quarts de finale de Roland-Garros pour la sixième fois de suite, la huitième fois en carrière, contre un novice à ce stade. La Polonaise espérait reprendre confiance, alors qu’elle était arrivée Porte d’Auteuil avec une pauvre demi-finale atteinte en 2026.

Mais son vœu n'a pas exaucé, mais alors, pas du tout, commettant un nombre de fautes directes bien trop élevé pour une joueuse de son calibre. Celle qui va quitter le top 10 du classement WTA à la Race va rapidement devoir se réveiller en prévision de Wimbledon, dont elle est tenante du titre. Le jour de son anniversaire, la Polonaise espérait reprendre confiance, alors qu’elle était arrivée Porte d'Auteuil avec une pauvre demi-finale atteinte en 2026.

Mais son vœu n'a pas exaucé, mais alors, pas du tout, commettant un nombre de fautes directes bien trop élevé pour une joueuse de son calibre. Celle qui va quitter le top 10 du classement WTA à la Race va rapidement devoir se réveiller en prévision de Wimbledon, dont elle est tenante du titre. Les spectateurs présents dans les travées du Court Philippe-Chatrier ont finalement eu droit à un scénario assez particulier.

Dans un premier temps, c'est la Suissesse qui a pris l'ascendant et la première manche (6-4). Pas du genre à abandonner, l'Ukrainienne s'est réveillée pour mener 5-2 dans la seconde. Bencic pensait alors revenir en débreakant, mais a raté l'immanquable à 4-5, 15-30. Ce double raté, totalement évitable, a été le véritable tournant de la rencontre alors qu'elle n'a plus pris le moindre jeu jusqu'à la fin du match, s'inclinant donc finalement 4-6, 6-4, 6-0.

Svitolina rejoint donc les quarts de finale où elle retrouvera Kostyuk qui va vivre son deuxième quart de finale en Grand Chelem, deux ans après avoir déjà atteint ce stade en Australie. L'Ukraine est donc assurée d'avoir une joueuse en demi-finales du tableau féminin





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Roland-Garros Tennis Match Zverev Jodar

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