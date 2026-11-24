Jian Zhao, sergent de l'armée américaine, a plaidé coupable d'avoir divulgué des infos militaires sensibles à la Chine, notamment sur le HIMARS. Peine fixée au 1er mars.

Un sergent de l' armée américaine, identifié comme étant Jian Zhao, a plaidé coupable lundi devant une juge fédérale en Oregon pour avoir divulgué des informations relevant de la défense nationale à des personnes liées à la Chine. L'intéressé, âgé de 37 ans, était principalement accusé d'avoir transmis ou tenté de transmettre des renseignements sensibles sur le système d'artillerie HIMARS à des acheteurs chinois en échange de rémunération. Cette affaire majeure de cyber-espionnage militaire met en lumière les vulnérabilités au sein des chaînes d'approvisionnement des forces armées des États-Unis. La date de prononcé de sa peine, qui peut aller jusqu'à dix ans de prison, a été fixée au 1er mars prochain.

La trajectoire militaire et l'arrestation

Jian Zhao était affecté à la 17e Brigade d'artillerie, une unité stratégique basée dans l'État de Washington, situé dans le nord-ouest des États-Unis. Dans le cadre de ses fonctions, il était chargé de l'approvisionnement et de la logistique, des rôles qui lui ont permis d'avoir accès à des données critiques sur les équipements militaires. Son arrestation a eu lieu en mars 2025, marquant le début d'une enquête approfondie qui a fini par révéler l'étendue de sa collaboration avec des intérêts étrangers. Le sergent a reconnu ses actes lors de sa comparution, confirmant les conclusions des enquêteurs fédéraux qui traquaient ses activités depuis fin 2021.

Also read Tensions àOrmuz: Les Houthis défient l'Europe et menacent le prix du pétrole

Détails des divulgations et du système HIMARS

Selon les documents judiciaires, les activités illicites de Jian Zhao se sont déroulées sur une période s'étendant de novembre 2021 jusqu'à son arrestation. Les accusations portent spécifiquement sur la transmission, ou la tentative de transmission, d'informations techniques et opérationnelles concernant le système de lance-roquettes multiple HIMARS. Ces données étaient destinées à des acheteurs non identifiés en Chine. L'implication financière est un élément central de l'accusation, les informations ayant été fournies contre rémunération. Cette divulgation touche à un domaine sensible, car le HIMARS est un système d'armes moderne et hautement stratégique pour les opérations militaires contemporaines.

Réactions officielles et condamnation du FBI

La réponse des autorités américaines a été immédiate et ferme. Roman Rozhavsky, de la division de contre-espionnage du FBI, la police fédérale américaine, a déclaré que Jian Zhao avait, de son propre aveu, trahi le pays qu'il avait juré de défendre. En fournissant au gouvernement chinois des informations militaires américaines sensibles, le sergent a commis un acte de haute trahison selon les termes de l'enquête. Cette prise de position officielle souligne la gravité avec laquelle les États-Unis traitent la protection de leurs secrets de défense, surtout dans le contexte géopolitique actuel tendu avec Pékin.

Advertisement

Conséquences et prochaines étapes judiciaires

L'issue de cette procédure aura des implications durables pour la carrière militaire et la liberté de Jian Zhao. L'encourtement maximal de dix ans de prison reflète la sévérité des accusations liées à l'espionnage industriel et militaire. La mise en attente de la décision finale jusqu'au 1er mars permet aux parties de préparer leurs arguments en vue de l'audience de condamnation. Cette affaire sert également de rappel pour l'ensemble du corps militaire concernant la vigilance requise face aux tentatives de recrutement ou d'exploitation par des services de renseignement étrangers.

Impact sur la sécurité nationale américaine

Ce cas de conscience met en évidence les risques persistants liés à l'accès au matériel sensible au sein des installations militaires. La 17e Brigade d'artillerie, où travaillait le sergent, fait partie intégrante du dispositif de défense nord-américain. La divulgation de données sur le HIMARS peut potentiellement avantage les forces adverses, modifiant les dynamiques tactiques. Les autorités maintiennent une posture de tolérance zéro face à ce type de comportements, cherchant à dissuader toute autre tentative de collaboration avec des entités hostiles aux intérêts américains.