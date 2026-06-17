Un serpent venimeux inquiète la Mannschaft en Caroline du Nord

La sélection allemande a reçu la visite inattendue d'un serpent venimeux lors de sa préparation pour la Coupe du monde en Caroline du Nord.

Alors que la Mannschaft poursuit sa préparation en Caroline du Nord, un visiteur inattendu a semé une petite inquiétude au sein du groupe : un serpent venimeux aperçu à proximité du camp de base.

Petite frayeur au camp de base de l'équipe d'Allemagne à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Quelques jours après sa victoire contre Curaçao, la sélection allemande a reçu la visite inattendue d'un intrus : un serpent venimeux. En conférence de presse, Joshua Kimmich a raconté la scène : Nous avons vu un serpent hier, on nous a dit qu'il était venimeux. En cas de morsure, il faut aller à l'hôpital.

Je ne pense pas que ce soit mortel, mais c'est certainement dangereux. Selon plusieurs médias allemands, le reptile aperçu près du camp allemand serait un mocassin à tête cuivrée, une espèce présente en Amérique du Nord. Son venin est rarement mortel pour l'être humain, mais une morsure nécessite une prise en charge médicale rapide. Les symptômes peuvent inclure des douleurs importantes, des gonflements, des nausées et, dans certains cas, des difficultés respiratoires.

Joshua Kimmich a également souligné qu'il valait mieux éviter tout contact avec ce type d'animal : J'ai l'impression que si on marche sur un serpent comme ça, ça peut mal finir. C'est pourquoi nous essayons de garder nos distances avec les animaux ici





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mannschaft Caroline Du Nord Serpent Venimeux Mocassin À Tête Cuivrée Coupe Du Monde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde : le match Belgique-Égypte, un tournant pour les Diables RougesLes Diables Rouges affrontent l'Égypte dans ce qui pourrait être le match décisif de leur Coupe du monde. En période de mutation, l'équipe belge doit confirmer ses progrès et éviter les doutes.

Read more »

Le championnat du monde de football débute en Amérique du NordLe championnat du monde de football a débuté en Amérique du Nord, avec des matchs entre des équipes de différentes régions. Les fans sont partout pour soutenir leurs équipes préférées.

Read more »

Coupe du monde 2026 : immense exploit du Cap-Vert qui neutralise le favori espagnolPointée parmi les favorites de la Coupe du monde 2026, l’Espagne n’a jamais trouvé la faille face au Cap-Vert ce...

Read more »

Belgique‑Égypte : les Diables Rouges entrent en scène en Coupe du Monde 2026Rudi Garcia aligne Timothy Castagne et Brandon Mechele pour le premier match du groupe G contre l'Égypte au Lumen Field de Seattle. Les réseaux sociaux s'agitent déjà, entre encouragements et appréhensions, tandis que les supporters belges espèrent un bon départ dans le tournoi.

Read more »