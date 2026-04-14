Un signaleur heurté par un automobiliste lors de la course cycliste Turfkoers : appel au respect

Lors de la course cycliste Turfkoers à Kalmthout, un signaleur a été intentionnellement percuté par un automobiliste qui a ensuite pris la fuite. L'incident met en évidence le manque de respect pour les signaleurs et appelle à une sensibilisation accrue à la sécurité routière.

Lors de la course cycliste Turfkoers à Kalmthout, un signaleur de 73 ans, originaire de Brasschaat, a été percuté par un automobiliste. Ce dernier a commis un délit de fuite , mais a pu être identifié par la police. « Ce n'est pas le premier incident, nous demandons plus de respect pour les signaleurs. »

Dimanche, lors de la course Turfkoers à Nieuwmoer, des juniors et des débutants étaient au départ. Ils devaient effectuer plusieurs tours de 7,7 kilomètres sur des voies publiques. C'est pourquoi, en plus de la police, 43 signaleurs étaient déployés pour assurer la sécurité de la course. Ils avaient pour mission de faire en sorte que la circulation sur le parcours suive la même direction que les cyclistes.

Jozef A., signaleur, donnait donc les indications nécessaires à un automobiliste arrivant, mais il est rapidement apparu que ce dernier ne voulait pas suivre les instructions, explique Louis van den Buijs, de Wieka vzw, l'organisateur. « Le conducteur a tenté de doubler le signaleur. »

Lorsque le signaleur a voulu noter la plaque d'immatriculation de la voiture, le conducteur l'a intentionnellement percuté. « Il a percuté le signaleur et a continué sa route, sans se soucier de sa victime. »

Le signaleur est tombé et a reçu les premiers soins d'une équipe de premiers secours présente sur place. Il a ensuite été transporté à l'hôpital pour des soins. « Somme toute, il ne gardera, heureusement, pas de séquelles permanentes. »

Heureusement, de tels incidents ne sont pas fréquents, mais les organisateurs entendent souvent des plaintes de signaleurs concernant des automobilistes qui les ignorent ou les insultent. Van den Buijs souhaite toutefois saisir l'occasion de cet incident pour demander plus de respect pour les signaleurs. « Ce n'est pas le premier et, malheureusement, ce ne sera pas le dernier. Heureusement, les incidents comme celui-ci ne sont pas fréquents, mais les organisateurs entendent souvent des plaintes de signaleurs concernant des automobilistes qui les ignorent ou les insultent. »

« C'est pourquoi nous voulons, au début de la saison cycliste, rappeler aux automobilistes le rôle et les responsabilités des signaleurs dans la circulation. Les incidents doivent être évités à tout prix. » La police a pu identifier le conducteur et a dressé un procès-verbal. L'organisation suivra également l'affaire.

L'incident souligne l'importance cruciale des signaleurs dans le déroulement sécurisé des courses cyclistes, particulièrement sur les voies publiques. Leur rôle est essentiel pour diriger le trafic et assurer la sécurité des cyclistes, ainsi que celle des autres usagers de la route. Malheureusement, comme le montre cet événement, ils sont parfois confrontés à des comportements dangereux et irrespectueux de la part des automobilistes.

La réaction du conducteur, qui a délibérément percuté le signaleur avant de prendre la fuite, est particulièrement grave et illustre un mépris flagrant pour la sécurité routière et la vie d'autrui. La rapidité avec laquelle la police a pu identifier l'automobiliste est rassurante, mais l'incident met en évidence la nécessité d'une sensibilisation accrue au respect des signaleurs. Le fait que l'organisateur de la course et la police réagissent de manière ferme en est la preuve. Cela implique non seulement de faire respecter les lois existantes, mais aussi d'éduquer les automobilistes sur l'importance du rôle des signaleurs et les conséquences de leur non-respect.

En outre, cet incident met en lumière la nécessité d'une collaboration étroite entre les organisateurs de courses, la police et les autorités locales pour garantir la sécurité des événements cyclistes. Cela peut inclure une meilleure formation des signaleurs, des mesures de sécurité supplémentaires sur les parcours, et une communication proactive avec les automobilistes. Il est essentiel que les organisateurs mettent en place des protocoles clairs pour gérer les incidents et assurer la protection des signaleurs. La mise en place de barrières physiques, des panneaux de signalisation supplémentaires et une présence policière renforcée peuvent contribuer à réduire le risque d'incidents.

Enfin, cet événement constitue une opportunité pour sensibiliser le public à la sécurité routière et à l'importance du respect des règles de la circulation. Des campagnes d'information, la diffusion de messages de prévention et une présence accrue des forces de l'ordre sur les parcours cyclistes peuvent contribuer à améliorer le comportement des automobilistes et à créer un environnement plus sûr pour tous les usagers de la route. L'objectif ultime est de garantir que les courses cyclistes puissent se dérouler en toute sécurité et que les signaleurs puissent exercer leur fonction sans craindre pour leur sécurité. La sensibilisation de l'opinion publique et le respect de la législation en vigueur, ainsi que des mesures préventives, sont nécessaires pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.





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