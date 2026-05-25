Un traitement japonais promet d’allonger la vie des chats jusqu’à 30 ans grâce à la protéine AIM

Une startup biotech du Japon a soumis une demande d’homologation pour un médicament basé sur la protéine AIM, visant à prévenir la maladie rénale chez les chats âgés. Les premiers essais montrent un taux de survie de 80 % contre 20 % pour les non‑traités, ouvrant la perspective d’une espérance de vie record pour les félins.

Une innovation médicale prometteuse pourrait bien bouleverser la façon dont les chats vieillissent au Japon. Une jeune société biotech japonaise a récemment déposé une demande d’homologation pour un nouveau traitement destiné à combattre une maladie rénale dégénérative qui décime les félins âgés.

Le principe du médicament repose sur une protéine sanguine nommée AIM, découverte il y a plus de deux décennies, dont la fonction consiste à améliorer l’efficience des reins dans l’élimination des toxines accumulées au fil du temps. Selon les chercheurs, cette amélioration permettrait de ralentir voire d’arrêter le processus de détérioration rénale qui conduit, chez les chats, à une mortalité prématurée.

Les statistiques mondiales indiquent que près de quarante pour cent des chats de plus de dix ans sont touchés par cette pathologie, un chiffre qui grimpe à environ quatre-vingts pour cent chez les animaux dépassant les quinze ans. Jusqu’à présent, aucune thérapie curative n’était disponible, les vétérinaires ne pouvant que proposer des soins palliatifs pour soulager les symptômes. Les premiers résultats cliniques, publiés dans le *Veterinary Journal* au cours de l’année, sont très encourageants.

Sur un échantillon de félins traités, le taux de survie s’établit entre quatre-vingt et quatre‑vingt‑trois pour cent, contre seulement vingt pour cent chez les groupes témoins n’ayant reçu aucun traitement. Le responsable de l’étude, le Dr Hiroshi Tanaka, affirme que ces données pourraient « changer la donne » pour les propriétaires de chats et alléger le fardeau émotionnel et financier que représente la prise en charge d’animaux souffrant de maladies rénales chroniques.

Il précise que le projet a failli être abandonné durant la pandémie de Covid‑19, mais qu’une vague de dons et de soutien de la part de passionnés d’animaux a permis de maintenir le financement et de poursuivre les essais. Si l’homologation est accordée, le médicament pourrait bientôt être commercialisé, ouvrant la voie à une prolongation significative de la durée de vie des chats, qui pourrait atteindre voire dépasser les trente ans, un âge jusqu’alors considéré comme presque mythique.

Les experts appellent toutefois à la prudence, soulignant la nécessité de longues études de suivi pour confirmer l’absence d’effets secondaires à long terme et garantir la sécurité du produit pour une utilisation généralisée. En attendant, les amoureux des félins attendent avec impatience la décision des autorités sanitaires, espérant que cet espoir scientifique se traduira rapidement en une solution concrète pour leurs compagnons à quatre pattes





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