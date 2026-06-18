Un traiteur belge appelle quotidiennement ses clients âgés pour veiller sur eux pendant la canicule

Dans la région de Louvain, Bruxelles et Malines, un traiteur intensifie ses appels aux seniors pendant les vagues de chaleur, alertant sur l'isolement et les risques de déshydratation chez les personnes âgées.

Pendant les prochains jours chauds, un traiteur de Nossegem téléphone chaque jour à 20 à 30 clients âgés pour prendre de leurs nouvelles. Il espère que son exemple sera suivi et que nous serons tous un peu plus attentifs aux personnes vulnérables, surtout par cette chaleur.

Auparavant, le traiteur distribuait déjà gratuitement des bouteilles d'eau à ses clients. Nous livrons quotidiennement des repas chauds à plus de 1000 seniors dans la région de Louvain, Bruxelles et Malines. En période de canicule, nous sommes toujours particulièrement attentifs à vérifier que tout va bien pour nos clients. Les personnes âgées voient leur réseau social se réduire et souffrent plus rapidement de la chaleur, explique André Claessens.

Ces dernières années, le traiteur avait l'habitude, pendant une vague de chaleur, de distribuer gratuitement de l'eau. Nous donnions à nos clients une petite bouteille d'eau avec une carte recommandant de boire suffisamment. Mais c'est évidemment une goutte d'eau dans un océan de chaleur. C'est pourquoi nous appelons maintenant tout le monde à rendre visite plus souvent aux personnes âgées ou, comme nous le faisons, à les appeler pour prendre de leurs nouvelles.

Un petit geste peut faire une grande différence. Nous-mêmes essayons d'appeler jusqu'à 30 clients chaque jour. C'est vraiment nécessaire. Lorsque nous livrons les repas, nous voyons chaque année des personnes âgées s'endormir à l'extérieur par la chaleur et se déshydrater.

En tant que traiteur de soins, nous avons vraiment une fonction sociale. Parfois, le livreur de repas est la seule personne qu'ils voient dans la journée. Nous tenons souvent contact avec les membres de la famille pour les prévenir en cas de problème. Les aides à domicile jouent également ce rôle.

Surtout pendant une canicule, le traiteur est vigilant. Par exemple, si vous livrez des repas et que les stores restent baissés pendant quatre jours, cela peut signifier que quelqu'un est tombé. Si nous prenons tous un peu mieux soin les uns des autres et que nous nous impliquons davantage socialement, cela fait une différence énorme, conclut Claessens





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