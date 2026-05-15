Un voyage dans différentes actualités

Un résumé de plusieurs sujets du Quotidien en français

Les élèves de première secondaire ont droit à deux journées spéciales à partir de la prochaine rentrée. Rudi Garcia dévoile sa sélection pour la Coupe du monde 2026, avec plusieurs surprises.

Neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits. Les parents qui emmènent leurs enfants en vacances en dehors des congés scolaires risquent de se voir interpelter et c'est récurrent. Les conducteurs condamnés pour grands excès de vitesse ont désormais une alternative aux sanctions classiques. La charge de leurs allocations de chômage a fortement augmenté.

Les banques trient leurs clients comme des déchets. Les conducteurs peuvent être poursuivis pour des amelrismes d'urgence au large de la Floride. Christophe Deborsu revient avec un nouveau livre sur la rupture entre les sexes. Que va faire la Ville de Bruxelles après les incidents lors de la finale de la Coupe de Belgique





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