Un vrai miracle courant du bien dans l'océan Atlantique : onze survivants emmenés à bord d'un radeau pneumatique après un accident d'avion

Des survivants originaire du Bahamas ont échappé miraculeusement à la catastrophe, en attendant cinq heures les secours, malgré l'absence de radio et de téléphone en attendant les secours.

Les gardes-côtes parlent d'un véritable miracle. Aux États-Unis, du côté de la Floride, onze personnes arrivaient sur un radeau pneumatique. L'avion a dû s'écrouler en catastrophe.

Olympia Outten, survivante, raconte : 'Je me suis mise à prier, Seigneur sauve-nous, que quelqu'un nous voie.

' Les onze survivants étaient accrochés à un simple radeau de fortune, sans radio, téléphone, ni aucun moyen d'appeler à l'aide. Durant cinq longues heures, ils ont attendu les secours, en luttant contre les vagues de l'océan.

'C'était l'obscurité et l'eau'

'Je pensais qu'on allait mourir. Tout ce que je voyais autour de nous, c'était l'obscurité et l'eau. Ma nièce était sur l'aile de l'avion, elle m'a dit 'Tata, nage !

'. Je lui ai répondu 'Je ne sais pas nager'. Alors elle m'a crié 'Tu dois te jeter à l'eau et battre des pieds'





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miracle Atlantique Accident D'avion Gardes-Côtes Bahamas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le mépris des petits épargnants : Deutsche Bank Belgique sous le feu des critiquesUn client fidèle depuis 40 ans dénonce l'exclusion brutale de Deutsche Bank Belgique pour manque d'avoirs, soulevant des questions sur l'éthique bancaire et le droit au compte.

Read more »

Une question de santé et d'inclusion pour les personnes LGBTQIA+Prisme, la plateforme qui rassemble et représente les associations wallonnes œuvrant pour les droits et le bien-être des personnes LGBTQIA+, s'interroge sur la place accordée aux personnes LGBTQIA+ dans l'accès aux soins. Basé sur les études sur la santé des personnes LGBTQIA+ qui se multiplient ces dernières années, Prisme constate que les patients LGBTQIA+ présentent un niveau de santé physique et mental inférieur à la population générale. Selon l'analyse de Prisme, seules 5% des personnes interrogées déclarent se sentir 'toujours' en sécurité lors des consultations. Prisme pointe des situations impliquant des propos déplacés, du mégenrage, des formes d'invisibilisation et de curiosité intrusive et des cas de refus de soins. Prisme pointe également l'inadéquation de la prise en soin des personnes LGBTQIA+ par de nombreux praticiens qui ignorent tout des vulnérabilités propres à ce public. Par ailleurs, 86% des professionnels interrogés dans l'étude Prisme estiment que le système de sécurité sociale ne couvre pas correctement les soins spécifiques aux personnes LGBTQIA+.

Read more »

Analyse des choix tactiques et des débats pour la sélection des Diables RougesUn tour d'horizon complet des discussions entre experts sur la composition de l'équipe nationale belge, entre piliers incontournables et dilemmes entre jeunesse et expérience.

Read more »

Kinés, sages-femmes et logopèdes pourront offrir des consultations en ligne dès cet étéLe ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a annoncé que les kinésithérapeutes, les sages-femmes et les logopèdes pourront offrir des consultations en ligne dès cet été. Des conditions multiples ont été fixées, mais les soins ne seront pas interrompus par des agendas chargés et des déplacements difficiles.

Read more »