Une automobiliste acquittée pour usage du téléphone au volant

Une conductrice de Dixmude a été acquittée par le tribunal de police de Furnes pour l'usage présumé de son téléphone au volant, après que son avocat ait contesté l'accusation liée à la photo prise par le radar automatique.

Une automobiliste de Dixmude a été acquittée par le tribunal de police de Furnes pour l'usage présumé de son téléphone au volant, alors qu'elle apparaissait clairement avec un GSM à la main sur une photo prise par un radar tronçon.

Les faits remontent à décembre 2025 : la conductrice circulait sur la N35 à Pervyse lorsqu'elle a été contrôlée à une vitesse corrigée de 73 km/h dans une zone limitée à 70 km/h. En examinant le cliché du radar, les autorités ont également constaté qu'elle tenait son téléphone portable. Devant le tribunal, son avocat a reconnu l'excès de vitesse mais a contesté l'accusation liée au téléphone.

Selon lui, la photo prise par le radar automatique ne possède pas la valeur juridique nécessaire pour prouver cette infraction. Il a donc demandé l'acquittement de sa cliente pour ce motif. Le juge a suivi ce raisonnement : il a rappelé que les images issues d'un radar automatique ont une valeur probante particulière pour constater une infraction de vitesse, mais pas nécessairement pour démontrer l'utilisation d'un téléphone au volant.

Il a également souligné que la conductrice n'avait pas été spécifiquement interrogée sur cet aspect du dossier. Au final, la jeune femme a uniquement été sanctionnée pour son léger dépassement de vitesse. Elle devra payer une amende de 80 euros pour avoir roulé à 73 km/h au lieu des 70 km/h autorisés, mais elle a été acquittée de l'accusation d'usage du téléphone au volant





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