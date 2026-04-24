Une baleine blanche aperçue dans la rivière Drammen en Norvège

Un béluga, une espèce de baleine rare, a été repéré dans la rivière Drammen près d'Hokksund, en Norvège. Les scientifiques étudient les raisons de sa présence inhabituelle dans cette région.

Une baleine blanche , un spécimen rare et fascinant, a été observée ce vendredi matin dans la rivière Drammen, près de la ville norvégienne d’Hokksund. La découverte, rapportée par la télévision publique NRK, a immédiatement suscité l’intérêt des scientifiques et du grand public.

La présence d’un tel animal dans les eaux du sud de la Scandinavie est inhabituelle, bien que Marie-Anne Blanchet, chercheuse à l’Institut polaire norvégien, précise qu’il s’agit d’une espèce capable de s’adapter à l’eau douce. L’observation de ce béluga dans un environnement fluvial aussi proche d’une zone urbaine soulève de nombreuses questions quant aux raisons de son intrusion.

L’animal, qui semble être un adulte en bonne santé, nageait normalement au moment de sa découverte, ce qui suggère qu’il ne souffre pas de blessures apparentes ou de problèmes de santé immédiats. Cependant, l’énigme demeure : qu’est-ce qui a poussé ce mammifère marin à s’aventurer aussi loin de son habitat naturel ? Selon Marie-Anne Blanchet, les déplacements des cétacés sont généralement motivés par trois facteurs principaux : la recherche de nourriture, la reproduction et la fuite face à un prédateur.

Il est donc possible que le béluga ait été attiré par une source de nourriture abondante dans la rivière Drammen, ou qu’il ait cherché un lieu propice à la reproduction. Une autre hypothèse est qu’il ait été chassé de son environnement habituel par un prédateur, tel qu’un orque ou un requin.

Néanmoins, la chercheuse souligne que les bélugas vivent traditionnellement dans des régions beaucoup plus au nord, à proximité du Groenland, ou dans les eaux froides de l’Arctique russe et norvégien. Des incursions plus au sud dans l’Atlantique sont occasionnelles, mais leur présence dans des cours d’eau intérieures proches de la capitale norvégienne est extrêmement rare. Cette situation inhabituelle met en évidence la nécessité d’une surveillance attentive et d’une étude approfondie pour comprendre les raisons de ce comportement atypique.

Il est crucial de déterminer si le béluga est isolé ou s’il fait partie d’un groupe plus large, et si son état de santé pourrait être compromis par son séjour prolongé dans un environnement fluvial. L’Institut polaire norvégien recommande vivement de ne pas perturber l’animal et de le laisser tranquille. Marie-Anne Blanchet explique qu’à priori, le béluga devrait être capable de retrouver son milieu naturel par lui-même, mais le contact avec les humains pourrait s’avérer néfaste.

Toute intervention humaine pourrait stresser l’animal, l’empêcher de se nourrir correctement ou même l’orienter dans la mauvaise direction. Il est donc essentiel de respecter son espace vital et de lui permettre de suivre son propre chemin. Le béluga, également connu sous le nom de baleine blanche, est un grand mammifère cétacé qui peut atteindre une longueur de cinq mètres.

Il se distingue par sa couleur blanche caractéristique et par la présence de dents, contrairement à d’autres espèces de baleines qui possèdent des fanons. Une petite population de bélugas vit également dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent au Canada, ce qui témoigne de la capacité de cette espèce à s’adapter à différents environnements.

La situation actuelle en Norvège souligne l’importance de la conservation des espèces marines et de la protection de leurs habitats naturels, face aux défis croissants posés par le changement climatique et les activités humaines





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