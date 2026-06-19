Une canicule d'intensité et de durée comparables à celles de 2003 pourrait toucher la France la semaine prochaine

Météo-France avertit que la canicule qui touche actuellement la France pourrait être d'une durée et d'une sévérité identiques à celle d'août 2003. Les autorités ont appelé à la plus grande prudence et ont activé le numéro 1722 pour les personnes qui ont besoin d'aide.

Une canicule d'une intensité et d'une durée comparables à celles de 2003 pourrait toucher la France la semaine prochaine, avertit Météo-France . L'épisode de canicule que connaît actuellement la France pourrait être d'une durée et d'une sévérité identiques à celle d'août 2003, a annoncé vendredi Météo-France .

Avec les éléments que nous avons aujourd'hui, si les prévisions se réalisent la semaine prochaine, cette canicule 2026 aurait une durée et une sévérité identiques à celle d'août 2003, a déclaré Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France lors d'un point presse. La chaleur accablante et les orages pourraient causer des problèmes importants, notamment dans les régions où les températures sont déjà élevées.

Les autorités ont donc appelé à la plus grande prudence et ont activé le numéro 1722 pour les personnes qui ont besoin d'aide. Les fortes chaleurs pourraient également entraîner des effets secondaires chez les animaux, et les propriétaires devraient donc prendre des mesures pour les protéger. Les chiens et les chats pourraient être particulièrement vulnérables, et les experts recommandent de les laisser se rassurer par eux-mêmes pendant les orages.

Les températures élevées pourraient également affecter la santé des personnes, notamment les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies chroniques. Les autorités ont donc appelé à la vigilance et à la prudence pour éviter les accidents et les maladies liées à la chaleur. La situation est particulièrement préoccupante dans les régions où les températures sont déjà élevées, et les autorités ont donc appelé à la plus grande prudence





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